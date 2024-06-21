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孤獨死｜日本獨居長者的「理想孤獨死」　憂死後遺體腐爛發臭連累人臨終前會做1件事

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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日本獨居長者的「理想孤獨死」，憂死後遺體腐爛發臭連累人，特殊清潔師：他們臨終前會咁做！

【孤獨死／獨居老人／老化／遺體／死亡】隨著人口老化，「孤獨死」的情況不斷加劇。日本女性セブン雜誌提到，孤獨死的遺體一般在死後幾天，已經腐爛發臭才被發現，因此不少日本長者追求「理想的孤獨死」，在臨終前最好準備，避免離世時給他人帶來麻煩。

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日本人「理想的孤獨死」

日本《女性セブン雜誌》最近有專題介紹日本人「理想的孤獨死」。孤獨死是指臨終前在沒有任何人照顧的情況下，死後一段時間遺體才被發現。因此，孤獨死的遺體通常直到腐爛發臭才被人發現，而且清潔費也不便宜。

因為孤獨死的狀況不少都是獨居老人，因身體狀況差不能收拾屋子，離世後家中已成垃圾屋，所以日本部分租屋公司更拒絕租屋給獨居老人。有特殊清潔師表示，曾經遇到最壯觀的狀況，是神奈川県山中獨自離世的70幾歲老婦，養了很多隻貓，整間屋都充滿垃圾，更佈滿尿液糞便，清理費足足要400多萬日元（約20萬港元）。

不過，其實孤獨死也不是一件壞事，比起躺在醫院病床上盯著冷冰冰的天花板死去，大部分人更希望在熟悉的家中孤獨地死去。為了死亡時不麻煩其他人，最近很多人準備「乾淨的孤獨死」。

特殊清潔公司的代表塩田卓憶述，曾經一名70多歲婆婆的離世令他記憶深刻。該名婆婆獨居在一棟兩層高的洋房，家中沒有其他家具，只有一個睡袋和廚房裡留下的一點垃圾。離世時，死者遺體離門口很近，屍體也沒有那麼受損，「她可能意識到自己快要死了，所以扔掉了所有的物品」。

更多相關報道：【孤獨死】日本70歲男子家中孤獨死　揭101歲母親疑同在單位內身亡

為臨終提前做準備

除此之外，近年來也有愈來愈多人向塩田的公司諮詢「乾淨的孤獨死」相關準備，不少獨居人士要求裝修一間可以安全地獨自死去的房間，例如在被鋪下墊防水布或塑膠墊，防止孤獨死後體液到處滲漏，腐蝕地板或在樓下天花滴下。另外，亦多了人委托準備一間「孤獨死也沒關係的房間」。

為了能早點發現遺體，有公司還推出「もし活」程式，如果在超過設定時間外沒有使用手機，就會通知該公司。同時，還有不少人亦開始準備「終活」，即為臨終做準備，準備好遺言、繼承、生前整理及家產分配等文件，並向尊嚴死協會傳遞治療意願及殯葬事宜。

同場加映：基層長者嚴重孤獨 僅15%常聯絡子女

本港現有逾55萬名長者屬獨居或「雙老家庭」，社區組織協會聯同其他機構於去年7月至今年1月，訪問162名基層長者，發現受訪長者孤獨量表得分高達9.2分，屬「嚴重孤獨感」，當中不足1成人獲子女恆常照顧，僅約15%與子女經常聯絡。

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調查亦發現，受訪基層長者戶患有慢性病的比例達85.2%，較統計處2021年主題性住戶統計調查中的75%為高，但受訪長者中只有9%認為自己健康欠佳。社協當時促政府在各區設立長者社區保母，由政府出資聘用鄰舍中經訓練且有照顧經驗的婦女或社區人士，定期關懷及支援有需要的獨居長者及雙老家庭。

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