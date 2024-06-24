嚴重罪行｜美國ICU護士調包止痛藥變水喉水　病人集體嚴重感染16人身亡

▲ 美國一名ICU護士調包止痛藥變「水喉水」，導致病人集體嚴重感染，16人身亡。

【護士／感染／醫院／罪行】美國醫院發生一宗嚴重罪行。一名深切治療病房（ICU）的36歲女護士，涉嫌於工作期間將藥物芬太尼（Fentanyl）「調包」成自來水，為院內重症患者進行注射，導致大批病人受嚴重感染，當中16人不幸身亡。涉事女護士被捕後，被控犯下44項傷害罪，案件目前仍在調查中。

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綜合外媒《Independent》及《Rogue Valley Times》報道，涉事36歲護士Dani Marie Schofield於美國奧勒岡州醫療中心「Asante Rogue Regional Medical Center」任職ICU註冊護士。

由2022年7月開始至2023年7月期間，院方發現院內靜脈導管感染個案急升，經過內部調查後，懷疑一名員工持續竊取芬太尼，並將藥物換成自來水，導致患者出現不良反應，於是報警求助。Schofield事後被指控犯下44項傷害罪，她拒絕認罪，保釋金定為400萬美元（約3,121萬港元）。

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法庭一原因無法指控謀殺

據悉，Schofield的舉動雖令大批患者出現嚴重感染，但由於患者本已住在深切治療病房，身體狀況已非常虛弱，因此無法確定感染是否為其直接死因，因此無法提出任何過失殺人或謀殺的指控。相關律師事務所出席近日提審時，強調不少人因Schofield未有被控訴更嚴重的罪名而感到失望。

受害者家屬對判決感失望

律師在審訴期間呈上44宗受害者名單，不少患者及家庭因今次意外失去親人及受到影響，其中一名74歲退休男子於去年11月，因多重器官衰竭和感染性休克而死亡。其妻子其後收到院方電話，得知丈夫死亡或與醫院護士調包藥物相關後，於庭上坦言難以接受現時審判結果：

這段時間我腦子裡一直在想：「她怎麼還能自由？」、「她不應該獲得自由。」

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案件仍在調查中

目前當地警方正在根據一項「重大犯罪強制性最低監禁刑期」措施，對今次事件進行起訴，拒絕提前釋放Schofield，並根據攻擊罪名，設定二級攻擊罪最低刑期為 70 個月。Schofield於檢控後已被吊扣執照，暫時無法再擔任護士。

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