消委會意粉︱乾意粉含草甘膦可致癌　消委會10款不含除害劑安全意粉名單

▲ 消委會評測：乾意粉含草甘膦可致癌，10款不含除害劑安全意粉名單。

【意粉／螺絲粉／通心粉／除害劑／致癌物／消委會／食用安全】超市粉麵類食品琳琅滿目，若想食得健康，乾意粉是不錯的選擇。但要留意，一些乾意粉可能含有除害劑，攝取過量會有致癌風險！

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消委會早前娼評測了市面上35款預先包裝乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉，以及11款長條形意粉；發現當中有6成半、即23款樣本檢出少量除害劑，當中更有2款聲稱為「有機」產品。而其中，又有14款檢出除害劑「草甘膦」，包括2款供嬰幼兒食用的意粉；另有12款測試樣本檢出多於一種除害劑殘餘。

對此，消委會指出，在正常情況下食用，不會對身體構成影響；但針對混合使用除害劑會否產生「雞尾酒效應」的加乘效果，以及其對身體的影響，仍有待研究核實。聯合國糧食及農業組織亦認為，通過膳食攝入草甘膦，不會為消費者構成致癌風險。

但實際上，草甘膦已被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類患癌」（第2A組）的除害劑，過量攝取或存在致癌風險。

10款「0除害劑」安全意粉名單

在35款乾意粉評測樣本中，有13款樣本總評獲5分滿分；其中有10款意粉，不含草甘膦在内的任何除害劑，屬於安全之選：

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長條形意粉

Barilla Spaghetti n.5

英伯瑞 SO Organic Spaghetti

螺絲粉

Barilla Fusilli n.98

佳之選 三色螺絲粉

Food Nation Organic Fusilli

通心粉

Alce Nero Organic Macaroni

De Cecco Chifferi Rigati n33 Durum Wheat Semolina Pasta

Bellamy’s Organic Organic Veggie Macaroni

Presto Pasta Macaroni

Prairie Harvest Organic Macaroni Elbow

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攝取過多鈉質易引起水腫誘發心血管病

據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。

另參考食物安全中心資料，以100克分量計算，公仔麵（未加調味料）鈉含量最高，達1,144毫克，其鈉質含量相等於約半茶匙鹽，已達世衞建議每人每天攝取不多於一茶匙鹽分的一半。

蝦子麵亦屬鈉含量第二高，100克含304毫克鈉。至於每100克未加調味料的烏冬， 鈉含量已達200毫克，除了未達到世衛的「低鈉」標準（每100克固體食物含不多於120毫克鈉），也較蕎麥麵（60毫克）和米粉（15 毫克）等其他麵類為高。這是由於蝦子麵和烏冬製作時加入了鹽作調味，而且加入的味精、防腐劑和添加劑等亦含有鈉成份，大大增加了其鈉含量。不過，以一餐的鈉質攝取量來說，蝦子麵和烏冬的鈉含量仍不算太高，大家可以放心食用。

但若想食得健康，則以煮熟、無添加鹽的意粉鈉含量最低，每100克只有約1毫克鈉。

購買粉麵宜留意營養標籤成分

營養師吳耀芬提醒，在選購粉麵時，需要留意熱量、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪和鈉。當中需要特別留意營養素含量以甚麼來表示， 例如「每100克/毫升」、「每包裝」或「每食用份量」。 例如一個包裝可以含有兩個食用分量。

市民亦可多選擇「低脂」和「低鈉」食物。「低脂」即100克固體食物含不超過3克脂肪。世衞建議總脂肪量應少於每日總熱量的30%。而「低鈉」食物，即指每100克固體食物含不多於120毫克鈉質，世衞建議每人每天不宜攝取多於1茶匙鹽，相約於2,000毫克鈉質（約5克鹽分）。

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