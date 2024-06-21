消委會意粉︱乾意粉含草甘膦可致癌 消委會10款不含除害劑安全意粉名單
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 47 分鐘前
最後更新： 41 分鐘前
【意粉／螺絲粉／通心粉／除害劑／致癌物／消委會／食用安全】超市粉麵類食品琳琅滿目，若想食得健康，乾意粉是不錯的選擇。但要留意，一些乾意粉可能含有除害劑，攝取過量會有致癌風險！
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消委會早前娼評測了市面上35款預先包裝乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉，以及11款長條形意粉；發現當中有6成半、即23款樣本檢出少量除害劑，當中更有2款聲稱為「有機」產品。而其中，又有14款檢出除害劑「草甘膦」，包括2款供嬰幼兒食用的意粉；另有12款測試樣本檢出多於一種除害劑殘餘。
對此，消委會指出，在正常情況下食用，不會對身體構成影響；但針對混合使用除害劑會否產生「雞尾酒效應」的加乘效果，以及其對身體的影響，仍有待研究核實。聯合國糧食及農業組織亦認為，通過膳食攝入草甘膦，不會為消費者構成致癌風險。
但實際上，草甘膦已被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類患癌」（第2A組）的除害劑，過量攝取或存在致癌風險。
10款「0除害劑」安全意粉名單
在35款乾意粉評測樣本中，有13款樣本總評獲5分滿分；其中有10款意粉，不含草甘膦在内的任何除害劑，屬於安全之選：
長條形意粉
- Barilla Spaghetti n.5
- 英伯瑞 SO Organic Spaghetti
螺絲粉
- Barilla Fusilli n.98
- 佳之選 三色螺絲粉
- Food Nation Organic Fusilli
通心粉
- Alce Nero Organic Macaroni
- De Cecco Chifferi Rigati n33 Durum Wheat Semolina Pasta
- Bellamy’s Organic Organic Veggie Macaroni
- Presto Pasta Macaroni
- Prairie Harvest Organic Macaroni Elbow
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攝取過多鈉質易引起水腫誘發心血管病
據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。
另參考食物安全中心資料，以100克分量計算，公仔麵（未加調味料）鈉含量最高，達1,144毫克，其鈉質含量相等於約半茶匙鹽，已達世衞建議每人每天攝取不多於一茶匙鹽分的一半。
蝦子麵亦屬鈉含量第二高，100克含304毫克鈉。至於每100克未加調味料的烏冬， 鈉含量已達200毫克，除了未達到世衛的「低鈉」標準（每100克固體食物含不多於120毫克鈉），也較蕎麥麵（60毫克）和米粉（15 毫克）等其他麵類為高。這是由於蝦子麵和烏冬製作時加入了鹽作調味，而且加入的味精、防腐劑和添加劑等亦含有鈉成份，大大增加了其鈉含量。不過，以一餐的鈉質攝取量來說，蝦子麵和烏冬的鈉含量仍不算太高，大家可以放心食用。
但若想食得健康，則以煮熟、無添加鹽的意粉鈉含量最低，每100克只有約1毫克鈉。
購買粉麵宜留意營養標籤成分
營養師吳耀芬提醒，在選購粉麵時，需要留意熱量、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪和鈉。當中需要特別留意營養素含量以甚麼來表示， 例如「每100克/毫升」、「每包裝」或「每食用份量」。 例如一個包裝可以含有兩個食用分量。
市民亦可多選擇「低脂」和「低鈉」食物。「低脂」即100克固體食物含不超過3克脂肪。世衞建議總脂肪量應少於每日總熱量的30%。而「低鈉」食物，即指每100克固體食物含不多於120毫克鈉質，世衞建議每人每天不宜攝取多於1茶匙鹽，相約於2,000毫克鈉質（約5克鹽分）。
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