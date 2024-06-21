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工業意外｜圓方地下管道致命工作意外　勞工處首引職安健修訂條例提出檢控

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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勞工處首次引用職安健修訂條例，檢控圓方地下管道致命工業意外持責者。（資料圖片）

去年9月港鐵圓方商場地盤發生致命工業意外，2名男工人在地下管道昏迷，送院後不治。勞工處今日（21日）指已完成調查，向有關承建商、分判商及個別人士提出共31項檢控，且首次根據在去年4月生效的《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》，循公訴程序向相關持責者提出部分檢控。

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勞工處發言人稱，經徵詢律政司意見後，勞工處已根柯士甸道西地下管道致命工作意外　勞工處首引修訂法例提出檢控據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《工廠及工業經營（密閉空間）規例》（第59AE章），向相關持責者，包括有關承建商、分判商及個別人士，提出共31項檢控。由於是次意外涉及極嚴重的職安健違法行為，處方決定首次根據在去年4月生效的《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》，循公訴程序向相關持責者提出部分檢控。一經定罪，最高刑罰可被判處罰款1,000萬元及監禁2年。

發言人又稱，處方絕不容忍違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健；並提醒承建商及僱主，必須提供安全和不會危害健康的作業裝置、工作系統和工作環境，以保障建造業工人工作安全；僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

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責任編輯：梁薾心

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