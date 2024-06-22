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夏天消暑穿著｜實測6種顔色衫戶外曬5分鐘溫差可達16°C　專家推介3種顔色助消暑

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

實測6種顏色衫，戶外曬5分鐘溫差可達16度。

【夏至/酷熱天氣/酷熱/炎熱天氣/消暑/消暑方法】今日正值夏至，正午時分本港大部分地區氣溫錄到33度左右的高溫，新界部分地區最高達35度。酷熱天氣下出門往往會「大汗𢱕細汗」，想減少狼狽的情況，可以嘗試從「衣物顔色」著手。日本有節目實測6種顔色衣物的吸熱程度，發現不同顏色的衣物被陽光照射後，表面溫度差異最高可達攝氏16度。天文台指，廣東地區未來一兩日亦會維持酷熱天氣，想撐過這個炎夏，快些看看有那幾種顏色可以助降溫！

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日本名古屋電視台節目《メ〜テレ》實測了紅、黃、白、黑、藍、綠共6種顔色的T恤，在正午時分放在陽光下照射，並以紅外線儀器測試T恤表面溫度的變化。2分半鐘後，黑色T恤的膊頭部分，在紅外線鏡頭下呈現代表高溫的紅色，而白色及黃色T恤的表面溫度變化不大。經過5分鐘實測後，白色T恤的表面溫度在攝氏44度左右，而黑色T恤大約為60度，兩者相差達16度。

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節目又引述日本國立環境研究所高級研究員一之瀨俊明的研究，指不同顔色的衣物在陽光下暴露5分鐘，表面溫度可相差達20度，他解釋，這與顔色對於光的反射率和吸收率有關。他舉例，白色T恤幾乎可以反射所有光，而藍色T恤可以反射藍色可見光，黑色T恤則會吸收光源，因此吸熱程度高。

另外，測試亦發現紅色T恤的吸熱程度低於綠色，兩者經過陽光照射5分鐘後，表面溫度相差約15度，這是因為紅色對於陽光的反射率較高。

一之瀨俊明建議，市民在炎熱的天氣下，可穿顔色較鮮豔的衣服，除了白色外，黃色、灰色及紅色都是較好的選擇。

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