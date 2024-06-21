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COLLAR成員丨王家晴《無人之境》演惡老師嚇怕小演員　Candy戲外與小朋友打成一片

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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Candy在《無人之境》飾演一位幼稚園老師。

ViuTV原創劇《無人之境》內，COLLAR成員王家晴（Candy）飾演一位幼稚園老師，為演好角色，Candy於首次排戲前已做足功課。

她的劇本被幕後人員以「七彩繽紛」來形容，因為每頁都寫滿各式各樣的小筆記。除此之外，Candy為角色寫了整整兩頁紙的自述，希望藉此可以更加了解角色的內心世界，超有心機做準備。

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Candy於《無人之境》首次排戲前已做足功課。

Candy劇中不少戲份都與小朋友一起拍攝，其中一幕Candy需要擺出老師的威嚴，責備由小演員劉岦翹飾演的學生。由於Candy太入戲，嚇怕了岦翹，令岦翹曾經有一段時間，完全不敢跟Candy聊天。後來Candy積極與岦翹打破隔閡，二人最終和好，岦翹更主動親近Candy，Candy亦成功與小朋友打成一片。

至於岦翹劇中的角色就需要長時間扁嘴，現實中他卻是個活潑開朗的小朋友，所以roll機時經常忍不住笑，幕後人員都要不時提醒他要扁嘴。不過，岦翹純真的回答逗得全場哈哈大笑：「我喺現場好開心喎，我唔想扮唔開心！」

Candy與劇中小演員打成一片。

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