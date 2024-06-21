張致恒一家丨Steven夫婦未走出挈愛離世陰霾　雯雯以14字吐心聲

▲ 愛犬喪生，雯雯十分傷心。

「離婚KOL」張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）在社交平台N次表示一家人陷經濟困境，同時雯雯經常公開鬧丈夫Steven，又不斷話要離婚，總之不斷「無限Loop」。

可是，Steven家中有愛犬在日前喪生，Steven太太雯雯的確在社交網「停火」沒再罵丈夫，並再以IG限時動態訴思念愛犬的心聲。

張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生 Steven心痛發文：天堂見

雯雯心情受影響？

日前，Steven在IG限時動態分享一個痛心的消息，其一家六口失去了「肥妹」，即是他們家中所養的狗。

雯雯在今日（6月20日）下午一時多在IG限時動態發文，寫道：「靜一靜，慢慢離開，然後離開，想念你」，她所指的「你」似乎就是肥妹。

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雯雯曾透露愛犬患癌症

在今年5月，雯雯於個人社交網上載一條以「最難過的一星期」為題的短片，列出逐星期遇上連串不幸事件。

雯雯指連愛犬也難逃厄運疑患上癌症，她指：「自己持續肚痛，仲要日夜夜照顧朗朗，擔心狗狗。我宜家就算要瞓街，咩都冇晒，我只希望所有小朋友同狗狗可以健康，唔好離開我。」

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