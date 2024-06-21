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機上身亡｜男子搭飛機坐妻子旁邊猝死　資深空姐解構如何處理乘客遺體

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發布時間： 41 分鐘前

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男子早前搭飛機坐妻子旁邊猝死，資深空姐解構如何處理乘客遺體。（iStock圖片，非當事人）

美國日前一名8歲女童與父母乘搭SkyWest航班，由喬普林（Joplin）飛往芝加哥（Chicago）的航班上突然感到不適昏迷，飛機緊急降落伊利諾伊州（Illinois）國際機場後，女童送院後證實不治。如果乘客已在機上被證實離世，機組人員會如何處理屍體？有資深空姐透露她們的處理程序。

早前英國一對夫婦乘坐航班機飛往塞浦路斯，63歲的丈夫卻在飛行途中突然失去意識，太太向機組人員求救，航班降落後立即把他送往醫院救治，惟警方指醫生已確認男子在飛行中離世，未發現其他可疑現象。

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類似猝死事件於2022年8月也發生過，一名在香港生活15年的護士和家人返回英國，護士上機後突然昏迷，家人以為她只是睡覺，8小時後降落德國法蘭克福轉機時，家人卻無法叫醒她，驚覺她突然離世，無法理解。

資深空姐藍海寧曾在《香港經濟日報》副刊專欄上分享，正常程序是，空姐會廣播詢問有沒有醫生乘客為懷疑死亡乘客進行急救，確認是否還有呼吸心跳。如急救無效宣布死亡，便要處理屍體。

坊間流傳空姐會將乘客遺體放在洗手間或廚房地上，藍海寧直指是無稽之談，並解釋飛機上的廁所和廚房沒有安全帶，無法固定遺體，而且放在地上的安排也對死者有欠尊重。

另一原因是，只有極小部分航空公司備有裝屍袋，但不少資深空姐從未曾碰過也不會用裝屍袋，因為不懂把僵硬的屍體專業妥善地放進屍袋。

如果死者與家人朋友同行，機組人員徵得其同意後，會將遺體以直立姿勢留在座位，為遺體闔上眼睛，然後以毯子蓋住其頸部以下，並繫好安全帶，至於周邊的乘客則會換到其他座位。

若客艙後排座位空着，情況許可下，機組人員會將屍體移到空位上安放，並以毯子蓋住，繫好安全帶，以減少對其他乘客引起的不安。當飛機抵達目的地後，待當地醫護人員登機把遺體移離飛機後，其他乘客才能下機。

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旅遊資訊 航空 機艙服務員 藍海寧

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