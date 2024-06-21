正能量｜香港女子踏足國際藝評領域　藝評人陳國慧揭入行經過：有薪金的全職

▲ 表演形式愈見多變，陳國慧指作為藝評人也要抱持開放的眼光，裝備自己的知識，十分重要。（鄭樹清攝）

國際演藝評論家協會（香港分會）總經理陳國慧（Bernice）90年代開始寫藝評，是現今少數代表香港的評論人被不同國家邀請做評論。

究竟甚麼是藝評？對觀眾對演出單位有何作用？大家關心藝評人會否得罪人，Bernice都一一道來。

▲ 陳國慧說觀眾要多看作品，累積下自然有自己的評鑑脈絡。（鄭樹清攝）

踏足藝評領域，陳國慧說是她負笈澳洲升大學二年級的假期，返港參加巿政局一個藝評比賽開始。中學時代的她，愛看話劇，對評論卻不甚了解。「一個藝評比賽，有老師教導（老師包括現在活躍的藝評人張秉權、盧偉力等）教你怎樣睇戲劇、寫文章，又可以了解戲劇，即報名參加。」Bernice得着甚豐外，最開心莫過於在比賽中奪冠而回。

在藝評比賽中獲得認同感，但獲獎只是過眼雲煙，她畢業後返港壓根兒想持續參與及了解藝評的工作。「盡管我不是讀這一科，惟年青人有叛逆心態，想探索自己喜歡的事情。」

▲ 她曾策劃了兩年多的「一攝無邊」香港劇場影像紀錄數碼資料庫暨教育計劃。（被訪者提供）

藝評發表熱熾

她自言不是一個批判性強的人，欲從中鍛練，港大校外課程設有評論證書課程，她讀罷獲益良多。「課程包括戲劇理論形式，慢慢累積經驗，我開始作藝評投稿。」當年報刊百花齊放，無論是青年人刊物、報章文化版以及藝評雜誌，國際演藝評論家協會也着力栽培年輕藝評人，會向他們約稿，作者發表投稿地盤多的是。

其後Bernice投身藝術行政工作，發表藝評卻從無間斷，於2007年因緣際會加入國際演藝評論家協會香港分會，一直任職至今。

若非加入國際演藝評論家協會香港分會（獲藝術發展局3年行政資助）成為有薪金的全職，藝評人只可當作興趣？她說得坦白：「以藝評人的身份『生存』是不可能的，我都是以藝術行政工作維生。」

▲ 與捷克劇場研究中心主管Ondrej Svoboda喜相逢。（被訪者提供）

成為高質觀眾

甚麼是藝評？藝評人的角色又是甚麼？這是Bernice常被問到的問題。「其實藝評人的角色都幾複雜，過往媒體以紙媒為主，藝評人主要透過寫作去評鑑一個演出。一些藝評人認為盡量與創作人保持距離，就可以看作品時會較客觀獨立，保持一些距離感，也是藝評人的操守。但在香港有點特殊，香港的文化藝術圈子細，媒體又多元，藝評人不認識創作人很難。我也會用藝評人的身份當主持、參與講座、導賞項目認識製作，也會以創作團隊作構作的角色，就某些項目作研究工作等。」

可見藝評人的角色已與過往有所不同，多元以外，也擔當了介乎創作人與觀眾之間的溝通橋樑，既是評鑑也是教育和導賞，讓觀眾更了解作品。「觀眾透過藝評去思考的話，可以提升欣賞作品能力，成為更高質的觀眾，甚至有機會踏入藝評的行列。」

▲ 2023年Bernice前往羅馬尼亞錫比烏國際劇場節交流。（被訪者提供）

主觀客觀的界綫

人難免主觀，藝評有何準則？「有無一篇純客觀的藝評呢，這點很有趣。每一個藝評人都是獨特的，需要有主觀的評鑑，也要有客觀的材料支持自己的論點。好的藝評人除了有宏觀的視野，語文能力都重要，畢竟藝評以書寫為主要的呈現方式，評論作品要準確。觀看的藝術種類要多元，不能只看某一劇團或藝術家的作品，除本港藝術文化外，外國作品也會涉獵。以國際宏觀視野及脈絡，去思考香港作品的定位及發展。」

Bernice熟悉戲劇，個人藝評主要在這方面，她也會做表演藝術的推廣，涵蓋戲曲、音樂、跨媒體，由不同領域的藝評人協助她書寫及評鑑。「所以我不能只曉得戲劇上發生的事情，也會關注表演藝術整體的發展狀況。」

▲ Bernice不時到國外看藝文及展覽，2017年到荷蘭劇場研究中心，內裏的面具館藏保存在大學內。（被訪者提供）

何時需要藝評

作為觀眾，應該是欣賞作品前或後去參考藝評？「投入享受觀看作品是好事，這也是我維持工作的動力，因此歡眾對演出有enjoyment及engagement都是必須，他們想看前抑或看後多了解作品，與他們的期望有關，如一些經典劇作，想入場前多了解劇本、導演背景，都較易在坊間找到；而部分原創劇目，可透過媒體的訪問報道，能了解作品的創作源起。喜歡『做功課』的觀眾，都會朝這方向多了解。」當然觀眾想保持好奇心和新鮮感，入場前「白紙一張」也無妨，當座上客時全心全意感受作品。

香港藝術作品一般都演期短，Bernice不諱言因藝評在報刊刊載時，作品已落幕，藝評對觀眾來說而言已失去資訊作用。外國則不然，不少作品有預演機制，藝評人與觀眾可先睹為快，藝評有一定生存空間。

▲ 英國V&A博物館劇場與表演的展覽，展出音樂劇獅子王的戲服，令Bernice大開眼界。（被訪者提供）

誰都可以是藝評人？

時移世易，現時藝評可在網上社交平台發表，使藝評的能見度大為提高。「但在網上平台以短文處理一篇藝評，對藝評人來說也是挑戰。幾百字其實好難描述作品，要一步到位講重點。」

以前藝評人發表文章，交予報刊編輯便一了百了，現時他們要兼任自己的「經理人」，發布在網上平台，例如一些付費網站，需要用心經營，一方面是自主了，但付出的心力也多。

現時是媒體多元爆發年代，人人都可在網上發表，藝評也面對同一情況。「好些藝評的定義甚鬆，觀眾能否消化並獲得回饋，提高評鑑作品的渠道，以及能否使表演單位的演出有所提升，讀者的判斷十分重要。」

每人承受能力不同，藝評人會否因言論得罪人？Bernice笑着回答：「當然會啦！」然後她正色道：「香港藝文圈子細，彼此會互相認識，說是得罪不如說是『會有張力發生』。其實溝通更重要，有時我們會收到來自創作人的回饋，想知道藝評人為何會咁睇，這是一個健康的溝通生態，令作品得到成長。」

SIBMAS表演藝文傳承

國際表演藝術圖書館、博物館與資料館協會（SIBMAS）國際研討會於1954年成立，會員來自35個國家及地區，收集了表演藝術家及機構的紀錄，涵藝了馬戲、舞蹈、電影、歌劇、戲劇、木偶劇等藝術，是表演藝術文化傳承的一個國際網絡。

第34屆SIBMAS國際研討會將於6月23至27日假西九文化區戲曲中心舉行，由國際演藝評論家協會（香港分會）主辦，來自國際及本地的專家及表演藝術工作者將分享他們的實踐經驗，互相交流，並藉此讓大眾認識到保育文化的意義。

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