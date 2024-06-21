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中年好聲音2丨陳燕娜木屋區成長發憤賺錢　參賽非發明星夢：看夢想可走到多遠

娛樂

撰文： 余嫣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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考車牌駕車是她人生to do list之一，雖然駕車要兼顧好多東西、會緊張，但她想挑戰自己，迫自己去克服。(受訪者提供）

回望《中年好聲音2》參賽者陳燕娜35年的人生，的確是輸在起跑線。海南島出生，6歲才來港與家人團聚。一家四口居住在在黃竹坑舊圍村百多呎的木屋，到了中四才有機會上樓入住華貴邨；但家貧、居住環境欠佳，都沒有令她學壞。

「我是不會學壞的，一來我是大家姐，二來家裏環境不好，對母親來說已是很大的負擔，如果我還學壞，她可能會自殺。」因此，陳燕娜努力讀書，長大後找到穩定工作之餘，生活改善，還不忘追尋自己的唱歌夢。

居住木屋，對於年幼仍然充滿童真的陳燕娜並非是苦事，反而可以通山跑，為童年回憶加分。但父母的離異，母親的兩段婚姻，才真正影響她的人生。

「從小父母都不在我身邊，我在海南島由爺爺??湊。父母在我兩歲離婚時，曾經打算將我送給別人，但爺爺??反對，其實他們可以不養我，但他們沒有重男輕女。如果不是他們，就不會有今日的我，現在在哪裡也不知道。」再說起這段往事，陳燕娜也有點哽咽。

與一班《中年好聲音2》的參加者感情要好，經常出來相聚。

難忘家貧母親送電腦

她在海南島的時候，經常渴望父母的愛。「我會問：為何別人有爸爸媽媽，我無呢？很渴望有母愛。」母親只是每年回海南島探她，直至6歲，陳燕娜才有機會來港，但已是與後父、小她5歲的妹妹及母親同住。「終於可以和阿媽住，我沒有爭寵。從來沒有妹妹，知道有個妹妹存在這件事都幾得意。」

不過，當妹妹小學6年級開始患病，母親便將全部心思放在照顧妹妹身上，而忽略了陳燕娜。「她經常感冒，皮膚又有許多紅點，後來看了一個盲人中醫，說她不是感冒咁簡單，是更嚴重的問題，叫我們找皮膚專科。」最終發現妹妹患的是硬皮症，是一種自體免疫疾病，更曾住醫院半年，但現在病情已受控。

「我母親是個樂觀、堅強的人，雖然我們家境不好，母親又和後父離婚，但她沒有拿綜援。做過建築工人，後來又在酒樓做侍應。雖然窮到燶，但她仍然願意用她的私己錢，買了一部電腦給我。」

小學五、六年級的時候，為了考試，陳燕娜一個月也沒有出街，在家溫書。「母親說如果我考到前三名，就買部電腦給我，結果我考了第二名，但後來才知道部電腦咁貴，要幾千蚊，我都很肉赤，但她可能覺得有愧於我要補償。」

有機會讀書便讀到最好

迫狹的成長環境，對於陳燕娜來說，是有鼓勵作用。「我看電視見到別人的家咁靚，再望望自己個家，就有比較心，想要努力讀書，希望可以搵多些錢，將來住靚屋。」因此她暑假會去快餐店、便利店做暑期工幫補家計。

陳燕娜努力唱好《小玩意》，但就被評判發現她不是從心出發。

熱愛音樂及英文的她，還會對自己說：「從小到大對自己的要求，其他科目可以『肥佬』，但音樂及英文不可以。」她的志願是當英文老師，因此預科畢業出來工作幾年後，她又重返校園去理工大學讀營運及供應鏈管理學士課程（正好是今天遊戲製作公司的相關工作）。「拿到Degree後，我多讀一個有關英文教學的Master，我就可以去教書。」

陳燕娜曾經說過：「如果有機會返去讀書，就會讀到最好。因為想找份好工，最基本都要大學畢業。」因此她自言讀書讀到有點走火入魔。「老師要求我看的參考書我會睇晒、做研究，做到最好。朋友約食飯都唔出來，差點讀到無朋友了。」

不過，有機會讓她當老師，但她又最終放棄。「我只是做了幾個月的代課，但因為工作性質不同，我和老公無交流。如果我繼續行老師這條路，相信我們就會各散東西。」

陳燕娜出盡全力讀書，一心都是為了當老師，但最終為了老公放棄，但她不後悔。「做老師太辛苦了，許多時候要做一些與教學無關的工作，周六日又要備課，現在在老公的公司幫手，開心過做老師。」人生的路，有時走下去並非我所願，但順勢一路一路走著，原來也可以海闊天空。

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參加《中2》測試能走多遠

除了當老師，成為歌手也是陳燕娜希望完成的夢想。22歲，那時候她出來工作了幾年，還未重拾書包，她和朋友一行5人去參加《亞洲星光大道3》的時候，最後只有她一個人能入圍。

「那時候真是發明星夢，鬥心很強，雖然最後入了十二強，但期望愈大，失望愈大，輸了後有個幾月不出街。一來怕別人認出我會尷尬，因為輸了；又怕別人唔認得，真是差到無人認得出？心理很有問題。」

當年陳燕娜屬於周國豐組，由周Sir教他們分析歌詞，如何用感情演繹。今次《中年好聲音2》再重遇，可以說既親切又有距離感。「那時候比賽歷時半年，大家都熟，但之後便沒有聯絡，而今次不可以和評判有接觸，也是完了比賽才相認。」

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並非發明星夢

陳燕娜自言現在參加比賽的心態已不同。「現在不是發明星夢，因為有自己的職業，人生階段好穩定，別人認唔認得也無所謂。只是想挑戰自己，看自己在台上能行到幾遠。」她還說笑謂，相比以前，十一強已是進步了。

她感激有《中年好聲音》這個節目，因為沒有節目是給35歲以上的人參加，而且節目很親民，走在街上被人認出會叫你：「加油！」、「說很喜歡看你們！」
「當然網上也有批評的聲音，有時候他們為了支持自己的參賽者，而惡意攻擊你，其實不是代表我咁差，有了人生閱歷，不會將這些批評看得太重。如果有些善意的批評，我還會真心多謝他們，像有人說我唱歌神髓太緊張，影響演繹，這些評語我會聽。」

陳燕娜又想起唱《小玩意》時，評判伍仲衡的說話：「那時候我和老公感情出了一些問題，有很多精神壓力，真是笑不出來，於是我找周星馳的戲來看。伍Sir說我雖然是笑著唱，但不是由心唱出來，他的說話就好像有枝針刺中我。」

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