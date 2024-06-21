  • 32°C
香港時間 : 2024621日 (五) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

繁花劇透丨第15集劇情預告　阿寶想起在醫院與山本的舊事

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第14集講到工頭老范勒令汪小姐獨自打掃大倉庫，汪小姐二話不說，擼起袖子幹到天亮。

第15集 （21/6）

火爆脾氣的工頭老范與小汪不打不相識，這天老范給小汪介紹重要客戶貂王，不是別人，正是她看不順眼的魏總。

魏總得知汪小姐被下放鍛煉，當即帶手下來探班。

阿寶得知三羊第二批分銷權要跟梅萍對接，他斷然放棄。

禍不單行，滬聯商廈換了新領導，新領導看不上三羊。

麻老闆聽聞此事，陰沉著臉出現在和平飯店威脅，如果不兌現承諾他是不會善罷甘休的。

阿寶用激將法把夜東京小分隊葛老師、菱紅又揉成了一股麻花，看著小分隊和好如初，阿寶想起當初在醫院與山本相識的舊事，後來認識玲子，也跟山本有脫不開的緣分。

滬聯商廈已經沒有希望了，服飾公司是他的最後生機。

服飾公司雖然不是滬聯那樣的大型綜合商廈，但上升空間大，他準備動身去香港，先給服飾公司聚聚人氣，再著手做自有品牌。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨進撃的「車震女」生擒林峯　林雪卉被指馮盈盈周汶錡混合體
16:21 2024/05/16
家族榮耀之繼承者丨進撃的「車震女」生擒林峯　林雪卉被指馮盈盈周汶錡混合體
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」
14:11 2024/06/04
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨進撃的「車震女」生擒林峯　林雪卉被指馮盈盈周汶錡混合體
16:21 2024/05/16
家族榮耀之繼承者丨進撃的「車震女」生擒林峯　林雪卉被指馮盈盈周汶錡混合體
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」
14:11 2024/06/04
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」
電視劇 TVB

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮