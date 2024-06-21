繁花劇透丨第15集劇情預告　阿寶想起在醫院與山本的舊事

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第14集講到工頭老范勒令汪小姐獨自打掃大倉庫，汪小姐二話不說，擼起袖子幹到天亮。

第15集 （21/6）

火爆脾氣的工頭老范與小汪不打不相識，這天老范給小汪介紹重要客戶貂王，不是別人，正是她看不順眼的魏總。

魏總得知汪小姐被下放鍛煉，當即帶手下來探班。

阿寶得知三羊第二批分銷權要跟梅萍對接，他斷然放棄。

禍不單行，滬聯商廈換了新領導，新領導看不上三羊。

麻老闆聽聞此事，陰沉著臉出現在和平飯店威脅，如果不兌現承諾他是不會善罷甘休的。

阿寶用激將法把夜東京小分隊葛老師、菱紅又揉成了一股麻花，看著小分隊和好如初，阿寶想起當初在醫院與山本相識的舊事，後來認識玲子，也跟山本有脫不開的緣分。

滬聯商廈已經沒有希望了，服飾公司是他的最後生機。

服飾公司雖然不是滬聯那樣的大型綜合商廈，但上升空間大，他準備動身去香港，先給服飾公司聚聚人氣，再著手做自有品牌。

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