  • 31°C
香港時間 : 2024621日 (五) 20:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜「冷氣病」恐誘面癱危機？　醫生拆解成因+3大預防法

都市病

撰文： 倪慧雯

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【面癱／冷氣病／炎熱天氣／消暑】夏日炎炎，戶外走一轉已一身大汗淋漓，恨不得立即走入商場消暑降溫。不過貪涼吹冷氣，一不小心就有可能會患上「冷氣病」，坊間更有說法指，會因此誘發面癱危機！家庭醫生關嘉美接受訪問時，就為大家拆解「冷氣病」成因，多種坊開迷思及3大預防方法！

最新影片：

3類人易患「冷氣病」

關醫生表示，夏日天氣炎熱，不少人外出時衣著單薄，但進入有冷氣場所時，室內溫度驟然較低，此時如果身體無法適應氣溫，便容易著涼、患上「冷氣病」，以下有3類人較易患病，因此需要注意：

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映：

冷氣病｜夏日狂飲凍飲食沙律傷腸胃 中醫教你用生薑踢走「冷氣病」

夏天經常進出冷氣場所，醫生建議要懂得適時穿衣，出面帶備外套，進入冷氣場所時立即穿衣，怕來不及添衣起碼亦要戴上圍巾，包住頸部、膊頭及胸口位置保暖，避免患病。假如未能及時添衣、不幸染病，出現以下4大症狀便應及時留意：

患上「冷氣病」4大症狀

點擊圖片放大
+5
+4

拆解迷思：夏天先有冷氣病？

關醫生強調，「冷氣病」並非夏天才會出現，這種病其實是因為溫差太大所引起，當人體由一個很熱的地方忽然到寒冷的地方，身體難以適應溫差變化，便會誘發不適：「剛好這個地方開了冷氣，因此才被稱為冷氣病。」

拆解迷思：「冷氣病」可致面癱？

關醫生解釋並非必然，由於面癱是指面部第七條神經線癱瘓，導致面部相關位置無法貶眼、失去表情，惟面癱原因不詳，目前尚未知成因，但有數據顯示與病毒有些許關聯，例如流感病毒、新冠病毒、CMV病毒、 皰疹病毒等等皆可誘發面癱。

冷氣機=病毒溫床？

除了因溫差變化誘發的「冷氣病」，關醫生提醒大家，冷氣機衛生問題其實同樣值得注意，假如大家長期逗留於冷氣場所，而冷氣機身內部如果較髒，可能會出現以下兩大健康問題：

冷氣機不潔2大健康問題

點擊圖片放大
+3
+2

 

  • 出現敏感症狀：假如冷氣機身內部較髒，恐會吹出大量灰塵，令人體出現敏感症狀，出現哮喘、眼紅等不適。
  • 感染細菌及病毒：冷氣機不潔恐會吹出細菌及病毒，例如流感病毒、新冠病毒及肺癆病毒等。

關醫生表示，冷氣場所多數並不通風，假如出門在外，身處人潮密集且不通風的冷氣場時，建議大家可戴口罩保護自己。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【冷氣病】夏天頭痛頭暈或患冷氣病 1蚊低成本茶療暖身保正氣
11:46 2022/07/14
【冷氣病】夏天頭痛頭暈或患冷氣病 1蚊低成本茶療暖身保正氣
【冷氣病】溫度太冷會引致風濕頭痛 開冷氣睡覺提防3個健康風險
11:44 2022/07/14
【冷氣病】溫度太冷會引致風濕頭痛 開冷氣睡覺提防3個健康風險
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈
11:26 2023/06/07
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈
【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命
12:43 2023/07/24
【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命

你可能感興趣

【冷氣病】夏天頭痛頭暈或患冷氣病 1蚊低成本茶療暖身保正氣
11:46 2022/07/14
【冷氣病】夏天頭痛頭暈或患冷氣病 1蚊低成本茶療暖身保正氣
【冷氣病】溫度太冷會引致風濕頭痛 開冷氣睡覺提防3個健康風險
11:44 2022/07/14
【冷氣病】溫度太冷會引致風濕頭痛 開冷氣睡覺提防3個健康風險
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈
11:26 2023/06/07
【TOPick診症室】上班族猛吹冷氣易患「冷氣病」　中醫揭3大高危族群教驅寒秘笈
健康問題 傳染病 養生 天氣 敏感 面癱 哮喘 流感 中醫

最高瀏覽

天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
飛機衛生｜空姐曝搭飛機　千萬不要用廁所紙巾　1個原因隨時染病
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月21日 時間16:05）