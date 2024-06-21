Sick問識答｜「冷氣病」恐誘面癱危機？　醫生拆解成因+3大預防法

【面癱／冷氣病／炎熱天氣／消暑】夏日炎炎，戶外走一轉已一身大汗淋漓，恨不得立即走入商場消暑降溫。不過貪涼吹冷氣，一不小心就有可能會患上「冷氣病」，坊間更有說法指，會因此誘發面癱危機！家庭醫生關嘉美接受訪問時，就為大家拆解「冷氣病」成因，多種坊開迷思及3大預防方法！

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3類人易患「冷氣病」

關醫生表示，夏日天氣炎熱，不少人外出時衣著單薄，但進入有冷氣場所時，室內溫度驟然較低，此時如果身體無法適應氣溫，便容易著涼、患上「冷氣病」，以下有3類人較易患病，因此需要注意：

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夏天經常進出冷氣場所，醫生建議要懂得適時穿衣，出面帶備外套，進入冷氣場所時立即穿衣，怕來不及添衣起碼亦要戴上圍巾，包住頸部、膊頭及胸口位置保暖，避免患病。假如未能及時添衣、不幸染病，出現以下4大症狀便應及時留意：

患上「冷氣病」4大症狀

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拆解迷思：夏天先有冷氣病？

關醫生強調，「冷氣病」並非夏天才會出現，這種病其實是因為溫差太大所引起，當人體由一個很熱的地方忽然到寒冷的地方，身體難以適應溫差變化，便會誘發不適：「剛好這個地方開了冷氣，因此才被稱為冷氣病。」

拆解迷思：「冷氣病」可致面癱？

關醫生解釋並非必然，由於面癱是指面部第七條神經線癱瘓，導致面部相關位置無法貶眼、失去表情，惟面癱原因不詳，目前尚未知成因，但有數據顯示與病毒有些許關聯，例如流感病毒、新冠病毒、CMV病毒、 皰疹病毒等等皆可誘發面癱。

冷氣機=病毒溫床？

除了因溫差變化誘發的「冷氣病」，關醫生提醒大家，冷氣機衛生問題其實同樣值得注意，假如大家長期逗留於冷氣場所，而冷氣機身內部如果較髒，可能會出現以下兩大健康問題：

冷氣機不潔2大健康問題

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出現敏感症狀： 假如冷氣機身內部較髒，恐會吹出大量灰塵，令人體出現敏感症狀，出現哮喘、眼紅等不適。

假如冷氣機身內部較髒，恐會吹出大量灰塵，令人體出現敏感症狀，出現哮喘、眼紅等不適。 感染細菌及病毒：冷氣機不潔恐會吹出細菌及病毒，例如流感病毒、新冠病毒及肺癆病毒等。

關醫生表示，冷氣場所多數並不通風，假如出門在外，身處人潮密集且不通風的冷氣場時，建議大家可戴口罩保護自己。

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