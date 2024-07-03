學童飯盒｜夏天帶飯盒食物易變質　活力午餐大廚教4招保存秘笈

▲ 夏天帶飯盒食物易變質，活力午餐大廚教4招保存秘笈。

大多數導致食物中毒的原因都是溫度保存不當，特別是夏天，為減少蠟樣芽孢桿菌食物中毒的風險，除了保留隔夜餸要小心，學童和上班一族帶飯人士更加需要留意保存法則。「活力午餐」總廚四哥今次特別教大家4招保存飯盒秘技，避免毒從口入。

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為了節省時間和不浪費，一般家庭都會預早一晚預備飯盒，因此習慣將餸菜放涼，然後放入雪櫃保存待翌日加熱，但因為長時間暴露在室溫之下，這樣很容易滋生細菌，增加了食物變質的風險，四哥仔細解說：「先讓食物放涼降溫，以有蓋或密封的容器貯存食物，餸菜要避免在室溫下放置2小時以上，非即時食用應保持在攝氏60度以上，或盡快冷卻放入雪櫃保存（攝氏4度或以下），尤其是容易腐壞的食物如牛奶或芝士製品。」

▲ 「活力午餐」總廚四哥今次特別教大家4招保存飯盒秘技。

四哥亦指出，在揀選食物時亦需要特別留意，不是每一種蔬菜都適合放入飯盒，「如只有葉的蔬菜，第二日翻熱的時候，葉已經變黃，味道變質，所以粟米、紅蘿蔔、番茄等不容易變味，適合飯盒的條件。」最後，四哥提醒各位家長，將還沒放涼的飯盒直接放入雪櫃，特別容易弄壞雪櫃，記得，一定要放涼！

學童飯盒｜推隱形蔬菜防偏食速涼技術保鮮味 活力午餐幕後功臣注入人情味：健康第一

學童飯盒｜什麼是蠟樣芽孢桿菌？

據食物安全中心資料顯示，蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）又稱仙人掌桿菌，是一種可產生孢子的細菌，最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在攝氏4度以下便會停止生長，較常見於米飯、蔬菜、肉類及腐乳等。食品被蠟樣芽孢桿菌污染後的外觀都正常，大多不會出現腐敗變質的情況，因此難以從外觀及氣味上判斷是否不宜食用。為減少蠟樣芽孢桿菌食物中毒的風險，注意保持良好的個人衛生及飯盒的保存方法！

學童飯盒｜食物安全5要點

1. 精明選擇：選擇安全的原材料

2. 保持清潔：保持雙手及用具清潔

3. 生熟分開：分開生熟食物

4. 徹底煮熟：徹底煮熟食物

5. 安全溫度：把食物存放於安全溫度

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