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《汪汪夢裡人》動物角度看成人世界　全片零對白賺人熱淚

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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《汪汪夢裡人》獲得多個大獎，包括歐洲電影獎最佳動畫、安錫國際動畫影展最佳動畫長片。

動畫除了可作為合家歡電影，也可以是給大人看具深度主題的作品。近日兩齣同期上映的動畫，包括《加菲貓：勇闖世界》（The Garfield Movie） 及榮獲奧斯卡最佳動畫長片提名的《汪汪夢裡人》（ROBOT DREAMS），就帶來兩種截然不同的觀影感受。

《汪汪夢裡人》改編自莎拉華倫（Sara Varon）同名圖像小說，被譽為動畫版《星聲夢裡人》（La La Land）及《優獸大都會》（Zootopia）。看似兒童讀物的原著，卻讓導演Pablo Berger得以學習如何面對失去時所產生的複雜情緒，更重要的開始反思友誼的本質。因而創作了這部電影。以此懷念那些在長大之後悄然分別的朋友，希望讓觀眾從中學會如何接受失去，並在失去後尋找療癒的方法。

故事由一隻孤獨的狗和牠的智能機械人而開始。

創作《汪汪夢裡人》時，導演表示主要參考日本動畫的製作方式，包括影響他甚深的吉卜力工作室動畫，如《龍貓》、《魔女宅急便》、《千與千尋》等。他認為現今大多數的動畫電影都以動作和喜劇為主，日本動畫卻往往能將角色的情感作為主軸，所以他選擇參考這種製作方式，能成為一部非主流，能訴說情感亦令人動之以情的電影。 

故事講述一隻居住在繁榮紐約的單身狗狗，因厭倦了寂寞的獨居生活，偶然網購了一個智能機械人作伴，二人形影不離，感情日漸升溫，日夜漫遊紐約街頭。正當他們以為找到彼此，卻在一次沙灘狂歡後將他們拆散…

導演指參考了日本動畫的製作方式。

沒有對白的感動

全片沒有任何對白，最大的挑戰是要如何說一個有感情的故事。創作團隊透過一種沒有限制表現手法和說故事形式的情況下，回歸電影最純粹的本質，一切看似簡單直白，卻埋藏深厚意義，令觀眾感動甚至落淚。

電影由配樂至畫面，都營造80年代紐約街頭的氛圍。無論是當地環境的噪音、喧鬧的社區，還是熙熙攘攘的街道，在音樂的襯托下變得真實。雖缺少了角色之間的對白，故事性仍然強烈，

《汪汪夢裡人》也有不少致敬的彩蛋，其世界觀設定則似《優獸大都會》，戲中有不同種類的動物，都像人類般生活；反映紐約市本身的多樣性。而狗狗和機械人戲中的關係，亦被指近似《星聲夢裡人》和《從前的我們》（Past Lives）。

影片充滿80年代紐約街頭的氛圍。

另外，致敬場面還有同樣富有紐約風情的《曼克頓》（Manhattan）、《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）的經典踢踏舞場面、《閃靈》（The Shining）裡的雙胞胎女鬼、《觸目驚心》（Psycho）的著名浴室場面。

另有《的士司機》（Taxi Driver）、《星球大戰》（Star Wars）、《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）、《回到未來》（Back to the Future）、《午夜牛郎》（Midnight Cowboy）、《惑星歷險》（Forbidden Planet）、《杜絲先生》（Tootsie）、《大保齡離奇綁架》（The Big Lebowski）以及《鐵甲萬能俠》（Majing Zetto）等，相信觀眾會大感驚喜。

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