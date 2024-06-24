行行出狀元｜美女醫科生棄醫從事電工維修員　1個方法年收入達200萬媲美醫生

▲ 美國一名醫科生女孩毅然放棄高薪厚職的前途而從事電工維修員。

當醫生的收入及社會地位高，不少人也對此趨之若鶩，但儘管不能手執手術刀，也能闖出另一片天空。美國一名醫科生女孩毅然放棄高薪厚職的前途而從事電工維修員，「柔弱少女手持沉重的維修工具」這個反差感令她在網絡上爆紅，其社交平台坐擁過2百萬的粉絲，更因此獲得巨額收入。

最新影片推介︰

實習期發現自己不適合醫院職場

綜合《Business Insider》等外媒報道，該名女孩名叫萊克西斯（Lexis Czumak-Abreu），今年27歲，來自紐約。萊克西斯自小的夢想是成為一位外科醫師，後來也順利考上了醫科的學位，但在實習期間，她發現醫院職場生活並不適合自己。於是，2019年畢業後她沒有按計劃成為一名醫生，反而當上一名電工維修員。

經營社交平台年收破百萬

其後，萊克西斯在不同的社交平台建立起自己的專頁，分享從事維修工作時的畫面，意外大獲好評，至今已積累了約220萬粉絲。此外，她更憑藉經營社群媒體而一年賺到約20萬美元（約156萬港元）收入。而根據招聘網站的一項數據，紐約的電工平均年薪約7萬美元（約54.6萬港元），從而推算萊克西斯一年的總收入達約27萬美元（約210.6萬港元），可觀的年薪貼近一名普通醫生的年收入。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

萊克西斯從事工作的地點不同，有時亦需到戶外工作，攀登燈柱或燈塔也是常見的事，有時要拿起沉重的電工具做複雜的工程項目。雖然辛苦，而且收入沒有副業高，但是她表明不會為此而放棄正職，

與每天去同一棟大樓的辦公室上班的打工仔不同，我每天在不同的地方工作、經歷不同的事情，見到不同的人。

啟發年青人思考從事非高學歷工作

不少年青人看到萊克西斯的經歷，也啟發了他們計劃工作方面的考量。在美國，就讀4年制大學的成本非常高，公立大學本科學位每年學費高達1.5萬至3.5萬美元（約11.7萬至27.3萬港元），所以不少學生也需要透過學生貸款來完成學位，亦導致畢業後負債累累。更甚的是，即使是頂尖領域的大學學位，也不能保證畢業生能獲得一份優厚薪金的工作。

所以，越來越來年青人開始對4年制學位的價值產生懷疑，不再尋求舒適的「寫字樓工」或高負債的高薪工作，更多的人會樂意報讀職業課程，或是自己當老闆。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】