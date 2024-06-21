洗黑錢案｜涉轉走客户款項認洗黑錢逾億元　瑞銀前副董事囚10年

▲ 瑞銀前副董事認洗黑錢罪囚10年。資料圖片

瑞銀集團前副董事涉於2年間轉走內地夫婦客戶逾1.3億人民幣（折約1.43億港元），警方調查發現案發期間前副董事於英國及內地擁有多個物業，以及林寶堅尼及法拉利等6輛名車，早前於高等法院承認兩項洗黑錢罪。法官今(21日)判刑時指，被告從中獲益，從證據及其生活方式可見，被告擁有名車及海外物業，加上案件涉及國際及誇境元素，判囚10年。

被告孫健榮（現年36歲），案發時為瑞銀集團副董事（Associate Director），承認兩項洗黑錢罪，控罪指他於2016年6月1日至2018年6月28日期間，透過其滙豐及恒生銀行帳戶，處理從可公訴罪行獲得的得益，涉款逾1.3億港元。被告另否認欺詐及交替的盜竊罪，獲存檔法庭。

法官判刑時引述求情指，被告與控方協商認罪，望獲酌情更高折扣減刑。代表律師指本案歷時不長，亦非複雜，事主未能出庭作證，因涉刑事案於內地服刑。

法官指被告處理部份涉案款項時從中獲益，從其生活方式及證據可見，被告擁有名車及兩間公司，並於海外持有物業。法官指本案並不複雜，惟涉國際及誇境元素，雖然被告於控方準備開審文件後才認罪，但仍節省法庭時間，因此酌情減刑25%，兩罪共判囚10年。

案情指，被告於2014年為定居香港的內地于氏夫婦之客戶顧問，2016年10月，于向被告表示從內地匯款來港較麻煩，遂同意將款項轉帳至被告指定的內地帳戶，再由被告匯款至香港，存入其表姐之帳戶後再轉回于氏聯名帳戶。

于於2016年11月至2018年2月期間，按指示於14天內進行37次轉帳，將共1.3億元人民幣（折約1.43億港元）存入29個由被告指定的內地銀行帳戶，被告並提供虛假銀行月結單確認。

被告於2018年6月離職，于發現帳戶缺少1.24億港元，被告稱由公司帳戶持有，同年6月12日帶同于氏到銀行查詢，銀行最終報警，被告同日被捕。

警方調查後發現被告持有的銀行帳戶曾被存入共涉1.34億港元，並發現3個英國及2個內地物業轉讓文件，總值2,900萬港元，被告亦曾於英國倫敦購入物業，當中包括27個單位，另持有法拉利及林寶堅尼等6輛名車。

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