法國賭神丨「皮亞卡箱」相隔30載再騷花式洗牌　王敏德胞弟移居紐西蘭轉行教釣魚

▲ 「法國賭神」30年再騷花式洗牌！

90年代香港影圈興起賭片熱潮，91年經典港產片《賭俠II上海灘賭聖》裡，與「今晚打老虎」賭聖周星馳對戰的「法國賭神」皮亞卡箱（Pierre Cashon），由王敏德細佬Declan Wong飾演。

雖然當年跟大哥王盛德、二哥王敏德加入電影圈，Declan Wong卻星途相對暗淡，他演出過《縱橫四海》及《與鴨共舞》，生得高大靚仔的Declan未有繼續留在演藝圈，其後移居紐西蘭居住。

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不戀棧娛圈轉行教釣魚

2009年開設個人頻道，2016年開設IG帳號分享生活，翌年更還開旅遊公司，教遊客玩飛繩釣魚，

近日Declan Wong弄傷髖關節要撐拐杖走路，惟無阻其出遊雅興，日前他分享一短片，見他乘坐郵輪外遊。

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離開娛圈的Declan亦沒有刻意保養，樣子蒼老不少，頭上有不少白髮。

另外，Declan 於片中大曬花式洗牌技術，將一副啤牌交疊後再展開成扇狀，之後再靈活地收起，以單手成功洗牌，估不到30年後，法國賭神沒有退步呢！

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