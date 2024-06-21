港府澄清｜斥自由亞洲電台報道失實　港府：宣布舊身份證失效無威嚇成分

▲ 港府譴責自由亞洲電台網站發表以「港府『威嚇』港人盡快回港換身分證 海外港人不換會有後果麼？」的報道。（資料圖片）

自由亞洲電台網站昨日發表以「港府『威嚇』港人盡快回港換身分證 海外港人不換會有後果麼？」的報道，港府今日點名譴責，批評自由亞洲以誇張失實的標題及毫無事實根據的內容，散播虛假資訊以誤導市民，肆意抹黑入境處公布的措施和安排。

港府表示，上述報道當中內容惡意曲解入境處於記者會上的公布，以斷章取義及憑空臆測的手法，企圖誤導公眾有關特區政府宣布舊款智能身份證失效的目的。報道更引用一名自稱為前入境事務助理員的人士的評論，捏造所謂內幕權威，肆意及錯誤地演繹相關條文和法律後果。「相關報道在刊登前，非但未有向特區政府作任何查詢，亦未有作出必要的事實查證，完全違背傳媒專業操守，毫無基本新聞道德可言。」

政府發言人重申，宣布舊款智能身份證失效，有助偵測非法使用舊款智能身份證的冒充者及持有偽造舊身份證人士，做法與以往的全民換證計劃一致，絕不存在任何威嚇成分，又提到如香港居民因不在香港，而未能在指定換證限期內換領新身份證，只要在返港後30日內補辦換證手續，即不屬違法。

入境處在記者會中表明，香港永久性居民身份證持有人的居留權不會因其舊身份證失效而受影響，而失效身份證持有人仍可使用有效的旅行證件如常進出香港，其出入境自由不會因為舊款智能身份證失效而受到影響。「報道刻意將特區政府對未換證人士的呼籲扭曲成所謂威嚇市民的手段，是極不負責任的行為。」

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