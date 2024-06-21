  • 32°C
香港時間 : 2024621日 (五) 18:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港府澄清｜斥自由亞洲電台報道失實　港府：宣布舊身份證失效無威嚇成分

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

港府譴責自由亞洲電台網站發表以「港府『威嚇』港人盡快回港換身分證　海外港人不換會有後果麼？」的報道。（資料圖片）

自由亞洲電台網站昨日發表以「港府『威嚇』港人盡快回港換身分證　海外港人不換會有後果麼？」的報道，港府今日點名譴責，批評自由亞洲以誇張失實的標題及毫無事實根據的內容，散播虛假資訊以誤導市民，肆意抹黑入境處公布的措施和安排。

TOPick一分鐘
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

港府表示，上述報道當中內容惡意曲解入境處於記者會上的公布，以斷章取義及憑空臆測的手法，企圖誤導公眾有關特區政府宣布舊款智能身份證失效的目的。報道更引用一名自稱為前入境事務助理員的人士的評論，捏造所謂內幕權威，肆意及錯誤地演繹相關條文和法律後果。「相關報道在刊登前，非但未有向特區政府作任何查詢，亦未有作出必要的事實查證，完全違背傳媒專業操守，毫無基本新聞道德可言。」

政府發言人重申，宣布舊款智能身份證失效，有助偵測非法使用舊款智能身份證的冒充者及持有偽造舊身份證人士，做法與以往的全民換證計劃一致，絕不存在任何威嚇成分，又提到如香港居民因不在香港，而未能在指定換證限期內換領新身份證，只要在返港後30日內補辦換證手續，即不屬違法。

入境處在記者會中表明，香港永久性居民身份證持有人的居留權不會因其舊身份證失效而受影響，而失效身份證持有人仍可使用有效的旅行證件如常進出香港，其出入境自由不會因為舊款智能身份證失效而受到影響。「報道刻意將特區政府對未換證人士的呼籲扭曲成所謂威嚇市民的手段，是極不負責任的行為。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

六四35周年｜記協譴責警方阻礙採訪　警方：無理指控、內容失實
22:12 2024/06/05
六四35周年｜記協譴責警方阻礙採訪　警方：無理指控、內容失實
47人初選案︱美國擬對內地及香港官員施加新簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作
20:36 2024/05/31
47人初選案︱美國擬對內地及香港官員施加新簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作
47人初選案｜港府譴責美西方國家抹黑　陳國基︰法庭裁決反映國安風險真實存在
17:41 2024/05/31
47人初選案｜港府譴責美西方國家抹黑　陳國基︰法庭裁決反映國安風險真實存在

你可能感興趣

六四35周年｜記協譴責警方阻礙採訪　警方：無理指控、內容失實
22:12 2024/06/05
六四35周年｜記協譴責警方阻礙採訪　警方：無理指控、內容失實
47人初選案︱美國擬對內地及香港官員施加新簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作
20:36 2024/05/31
47人初選案︱美國擬對內地及香港官員施加新簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作
47人初選案｜港府譴責美西方國家抹黑　陳國基︰法庭裁決反映國安風險真實存在
17:41 2024/05/31
47人初選案｜港府譴責美西方國家抹黑　陳國基︰法庭裁決反映國安風險真實存在
譴責 出入境管制 偽造 入境處 居留權 香港 亞洲 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
飲食攻略·二十四節氣夏至｜夏至易誘失眠腸胃不適　中醫拆解5大保養貼士+養生食材
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮
聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮