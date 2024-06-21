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中秋2024｜Häagen-Dazs推出11款雪糕月餅禮盒　聯乘香港電車附送限量版模型

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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今個中秋，Häagen-Dazs™ 以「Luna Wonderland．邂逅星月美夢」為主題，隆重推出11款匠心巧製的雪糕月餅禮盒，以香濃朱古力脆皮包裹Häagen-Dazs™ 皇牌雪糕，當中必推全新研發、完美糅合鬆脆與細膩的雙層脆皮月餅尊貴禮盒 「幻彩．脆月」、散發獨特咖啡及朱古力濃醇風味的 「醇．美月」、載譽歸來並加入全新呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕的 「星．享聚 雪糕馬卡龍」，以及與創立120周年的香港電車首度聯乘附送獨家限量版模型的「星旅．尋月」，在味覺和視覺上發揮超凡浪漫想像。

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由即日起至6月23日期間，顧客於Häagen-Dazs™專門店及網上商店即可以優惠價$488（原價$816）選購限定月餅套裝，套裝分別可選「品．明月」或「品．復古」（二選一）以及 「醇．美月」或「茶．亮月」（二選一），優惠低至6折！除了各款經典口味外，今年更加入散發獨特阿拉比卡咖啡及黑朱古力濃醇風味的 「醇．美月」及以日本產茶粉製成茶香朱古力脆皮外層的抹茶雪糕月餅「茶．亮月」，為月圓聚享帶來多重滋味。

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