罪案｜今年首5月整體罪案數字達36,940宗　較去年同期升3％

▲ 保安局局長鄧炳強。（陳靜儀攝）

保安局局長鄧炳強表示，今年首5個月整體罪案數字達36,940宗，較去年同期升3%，即多1077宗，升幅主要因為盜竊、勒索、爆竊案增加，而詐騙案更錄近年首次回落，但仍處高位。

鄧炳強指，首五月共有4237宗暴力案件，上升9.4%。即365宗，而爆竊案亦達604宗，增164宗，升幅主要由村屋爆竊帶動，較去年同期多102，亦佔整體62%，相信是今年市民出門多，保安設備較少的村屋，成為賊人目標。而勒索案亦有1125宗，升18%，其中絕大部分涉及裸聊，佔8成，學生是最大的受害人群組。至於盜竊案則有9690宗，升4.1%，升幅主要來自店鋪盜竊，以超市盜竊佔最多，大部分牽涉本地居民。

詐騙案亦在近年首次錄得回落，較去年同期少45宗，但案件數字仍處高位，共有15750宗，其中網導航騙案佔7稱，涉及購物、投資及援交騙案等，電話騙案也佔13.5%，升幅達69.1%，涉及假冒官員、客戶服務員及猜猜我是誰騙案。鄧炳強稱，警方已推出多項打擊騙案舉措，成功攔截4.6億幾乎被騙的款項、10800個與詐騙有關的網頁、接近6000個詐騙電話，截至5月底也拘捕6361民風傀儡戶口持有人。

鄧炳強提到，下月2日會就加強保護關鍵基礎設施電腦系統的立法框架諮詢保安事務委員會，提到立法的目的是清晰訂定供電設施、銀行、金融機構、電訊公司等營運者的責任，要求他們按基準建立電腦系統防禦管理體系、制定點按系統安全計劃、事故應變計劃、安全評估、審計及網絡安全事故演練等，加強對關鍵基礎設施電腦系統的保障，減低受到網絡攻擊的影響，免影響香港社會的正常運作及市民的正常生活。鄧炳強稱，條例規管關鍵基礎設施的營運者，即大機構，對中少企及個人不會有影響，且是規管他們要保護電腦系統，與系統內的個人資料和監測系統沒有關係，若有人之條例為規管運作、影響私營等，是「完全錯、呃你、煽動恐懼」。

鄧炳強表示，提到自國安法實施以來， 共有299人因國家安全和相關的案件被捕，當中175人被檢控，156人已被定罪或正在等候判刑。

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