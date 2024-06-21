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煤氣｜中華煤氣計劃8月起加價4.8%　同時調高保養月費5.3%

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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中華煤氣。（資料圖片）

環境及生態局今（21日）向立法會提交文件，指中華煤氣計劃8月起將調高每兆焦耳的標準煤氣收費1.3仙至28.5仙，升幅為4.8%，相當於去年平均實質煤氣費的4.2%；同時也計劃將定額保養月費調高0.5元至10元，加幅為5.3%；並決定在未來兩年內凍結標準煤氣收費及保養月費。

中華煤氣解釋，是次調整收費是為了應付隨着通貨膨脹而增加的營運成本，尤其是為了應付因燃氣行業技術人員短缺而增加的人力成本，以及在未來數年的龐大資本投資。自前年8月調整收費至今年的累計通脹率估算約為5%。資本投資方面，由前年至去年間的實際投資總額約為19億元，計及大埔廠房產能提升和可持續發展綠色能源等新投資項目，中華煤氣預計今年及未來五年的資本投資總額將達98億元。

中華煤氣估計，是次標準煤氣收費及保養月費調整後，約7成住宅用戶每月煤氣賬單的加幅不會多於10元。在該公司優惠計劃下約43,000個家庭，包括長者、殘疾人士、低收入及單親家庭，將獲豁免調整標準煤氣費和繼續免交保養月費。中華煤氣以決定未來兩年內不會再調高有關收費。

中華煤氣自1997年起以自願形式與政府簽訂《資料及諮詢協議》至今，共八次調高其標準煤氣收費，以及一次調高其保養月費。上一次調高標準煤氣收費是在前年8月，每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15 仙，加幅為 4.4%，而上一次調高保養月費則在1998年，月費調高0.5元，加幅為5.6%。

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