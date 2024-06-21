食用安全｜親揭從不吃3類食物 名醫：不只變肥還致癌

夏日炎熱，不少人都會喜歡買飲品飲用降溫，台灣有醫生表示，用手搖飲時，若點用檸檬等較酸的果汁飲料，因製作過程要添加更多糖，以蓋過酸味，會加劇對人體傷害，身體慢性發炎被認為是導致癌症因子之一。

據台媒報道，國泰預防醫學部部長陳皇光在《57健康同學會》表示，他盡量少碰3種食物，分別是西式點心、油炸類及珍珠奶茶，因西式點心類常會用到人造奶油，內含有害健康的反式脂肪，尤其反式脂肪危害心血管。

他稱，油炸類如炸雞排也傷害健康，會盡量避開；而珍珠奶茶則是因含糖量太高，添加糖不只導致肥胖，還會導致慢性發炎。

陳皇光又稱，市面上售賣的手搖飲，若成分含有檸檬等較酸的水果，製作時須用更多的糖來蓋過酸味，因此味道酸酸甜甜的含糖飲料，加糖量高於一般手搖飲，對健康的危害也更大。

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