大成小學停辦｜校長證實周三曾舉行非正式校董會會議　「情況僵着」尚待教育局介入

▲ 黃大仙孔教學院大成小學日前突宣布將於2026年停辦。（資料圖片）

孔教學院大成小學停辦風波持續，引發包括校長袁潘淑嫻在內的多名校董，與辦學團體各執一詞，教育局最終於周一（17日）公布介入事件，惟局方尚未有披露何時委任校董，以及相關人選。袁潘淑嫻向本報證實，部分校董曾於周三（19日）在校內舉行「非正式」校董會會議，並指目前須待教育局委任校董、校監宣布召開校董會會議，方能處理停辦爭議。

袁潘淑嫻今向本報表示，曾於周一接獲校監湯偉倫通知，將於周三召開校董會會議，惟對方在周二（18日）便宣布會議取消，但有數名校董仍「按章程」提出召開會議；袁潘淑嫻再引述教育局解釋指，該會議並非由校監召開，故屬於「非正式會議」，局方不會派員支援。

袁潘淑嫻形容「目前情況僵着」，須待局方介入及校監宣布召開會議。本報再向教育局查詢將於何時委任校董、委派人數及人選等，教育局晚上回覆表示，正積極處理委任校董加入學校法團校董會的相關程序，有信心新成員的加入可幫助校董會就事件作出有序及全面的討論。

孔教學院曾表示押後校董會議 點名斥校長阻撓與師生溝通

翻查辦團孔教學院曾於周三當日發聲明，提及湯偉倫決定將法團校董會會議延期⾄教育局委派新校董加入後舉行，同時點名批評校長為求爭取學校繼續營運，而阻撓孔教學院與師生、家長等不同持分者溝通，表示遺憾。

新學年將成功「復活」的大成小學，孔教學院突於上周六（15日）宣布因學生人口持續下跌而主動殺校，決定於2025/26學年結束後停辦學校。惟袁潘淑嫻聲稱事前「不知情」，增於周一聯同多名校董在校內召開記者會，發布共涉6名校董聯署信，盼辦團收回決定，教育局當晚宣布介入事件、將委任校董加入校董會。

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記者：梁凱婷