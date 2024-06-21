玩轉腦朋友2丨Ivy So現身迪士尼樂園登登噴水花車巡遊　蘇雅琳最愛挑戰機動遊戲

▲ 蘇雅琳、黃正宜、鄧麗英及張蔓姿合體現身迪士尼樂園的「Pixar水花大街派對！」。

香港迪士尼樂園舉行「Pixar水花大街派對！」，並在今日（6月21日）邀聲演《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）粵語版「阿樂」的蘇雅琳（Ivy So）、「阿愁」王菀之（Ivana）、「阿焦」黃正宜（阿正）、「阿羨」鄧麗英及「阿厭」張蔓姿（Gigi）合體現身「夏日主題活動」。

COLLAR「顏值擔當」Ivy So更登上噴水花車，與賓客大玩水花消暑，與阿正、Gigi及麗英一齊玩到濕身，沿途不斷呼籲大家盡情尖叫狂歡，現場氣氛比夏日更熾熱。

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▲ 蘇雅琳、王菀之、黃正宜、鄧麗英及張蔓姿為《玩轉腦朋友2》粵語版獻聲。

Ivy So與粉絲同樂 阿正玩水無焦慮

首次和阿樂一起參與「Pixar水花大街派對！」的Ivy表示，在香港迪士尼樂園參與巡遊表演，為賓客帶來歡樂，感到十分榮幸，說：「從小到大都喜歡到香港迪士尼樂園遊玩，想不到今日有機會登上花車跟大家一齊大玩水花，原來在花車上的視野很不一樣，更能看到大家盡興的表情，令我跟『阿樂』一樣樂在其中！」

Ivy So表示最愛挑戰刺激的機動遊戲，說：「我最喜歡魔雪奇緣世界裏的『雪嶺滑雪橇』、『魔雪奇幻之旅』，因為我是《魔雪奇緣》的忠粉！『雪嶺滑雪橇』可以一玩再玩，盡情尖叫，享受撲面而來的極速快感；『魔雪奇幻之旅』入面的場景炫目迷人，乘着船前往愛莎的冰雪皇宮，超好玩又可以順道紓發工作壓力，相當治癒！不過，溫馨提示，大家坐我隔離要小心被震穿耳膜，相信大家只要看過COLLAR團綜也知道我的叫聲有多大威力，哈哈！」

阿正笑說：「大家以為我個性跳脫，但其實骨子裡是個『公主控』，從小到大都幻想自己可以遇上英俊的王子。希望轉頭遇到王子，跟我一起享用夏日限定的香港迪士尼美食，包括代表阿尷、阿憎與阿焦的限定味道爆谷！」

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麗英羨慕有腦朋友 張蔓姿愛玩泡泡派對

至於麗英：「我本身都是迪士尼的粉絲，所以每次到樂園都被開心的氣氛感染，今次更在巡遊裏面見到《玩轉腦朋友》的角色，覺得非常開心！」

向來視「小薯茄」如家人的麗英，已計劃大量入手《玩轉腦朋友2》的周邊商品送給他們：「我會買很多『阿羨』的商品給小薯茄夥伴，等大家日日夜夜『掛住』我，無時無刻勾起我們的快樂回憶！」

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熱愛音樂的Gigi坦言水花四濺的派對玩極不厭，一定會呼朋引伴來香港迪士尼樂園玩完再完！她說：「我們一班朋友經常舉行主題派對，有時更會準備特定主題服飾。而香港迪士尼就最適合相約大班好友一起大玩迪士尼角色的主題穿搭，然後於奇妙夢想城堡前打卡！」

除參與「Pixar水花大街派對！」，Ivy So、阿正、麗英、Gigi亦難得與Ivana及幾位腦朋友 – 阿樂、阿愁、及首次現身香港迪士尼樂園的阿燥一起見面合照。

Ivana雖未能一同參與巡遊，但最終能夠與阿愁影大合照，便立即解千愁，說：「之前到樂園一定會欣賞不同的劇場演出，因為音樂與夢想是全世界的共同語言，跟大家一同感受這裏的歡樂笑聲，而今日我見到阿愁就變得一點也不愁，哈哈！」

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