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DSE｜中大醫科重返SNDAS即直接錄取11名尖子　大學銀彈攻勢吸引學生接受錄取

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發布時間： 2 小時前

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全港至少286名考生已獲「直入大學」的入場券，創歷屆最高。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將於下月17日放榜。今屆重返「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）的中文大學醫科課程，在文憑試放榜前已搶先透過計劃向11名尖子發出「直接錄取通知」，中大更會按學生表現，提供相當於1年學費獎學金，鼓勵尖子接受錄取；科大亦向60人發出直接錄取通知，並承諾向接受錄取者發出高於1年學費的獎學金。

教育局自前年推出計劃，破格地不問公開試成績，讓具備特殊或多元才華的學生，在文憑試放榜前獲得心儀資助大學課程錄取，各中學最多推薦2人。計劃踏入第3屆，本月8大陸續向通過甄選的申請人發出直接錄取通知，考生須於文憑試放榜前決定是否接受錄取。

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至少286考生可直入大學　歷屆最多

本報昨（21日）向參加計劃的8間資助大學查詢，其中4間有提供錄取人數。香港大學、科技大學、中文大學及理工大學分別向118人、60人、55人及53人發出直接錄取通知，意味全港至少286名考生已獲「直入大學」的入場券，已創歷屆最高。首兩屆全港分別只有195、256人獲錄取通知，最終186、239人接受錄取。

中大醫科課程去年退出計劃後，今屆重返計劃，即接獲25人申請，列入中大最熱門課程三甲，最終11人獲錄取，該科報名門檻是文憑試預測成績至少5科5**；其餘兩個熱門課程是健康與體育運動科學，以及理學，分別有27、17人申請，最終錄取1人、7人；校方稱將按學生才華表現，為接受取錄者提供42,100元獎學金。

118人可直入港大　按年升16.8%

連同今年加入計劃的港大牙科，該校42課程整體錄取人數按年增16.8%，屬歷屆最多，較受歡迎課程涵蓋醫學與健康、人文學科及商科等。科大申請人數亦按年增逾半，其中逾8成、涉及60人獲科大錄取，接受取錄者將額外獲發5萬元獎學金，校方稱來年將繼續推行相關計劃。理大稱獲錄取學生報讀19個課程或學科，涉及職業治療學及物理治療學等熱門聯招課程。

至於其餘4間大學，嶺南大學形容今屆申請競爭激烈，學生獲取錄的成功率為46%，涉及歷史、政府與國際事務學、工商管理、風險及保險管理，以及當代英語語言文學課程；浸會大學稱最熱門課程三甲為「文學士／音樂學士（音樂 / 創意產業）」、「傳理學學士 - 遊戲設計與動畫主修」及「體育及康樂管理文學⼠」；城市大學稱近4成申請人獲直接錄取；教育大學形容11個課程申請反應理想。

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記者：馮琪雅

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