外傭驗身｜新聘菲傭確診麻風病　衞生防護中心：本港傳播風險低不易人傳人

▲ 衞生防護中心證實接獲1宗麻風個案，病人潛伏期內於菲律賓逗留，並於4月下旬從當地到港。（資料圖片）

有雙職家庭的港媽首次聘用外傭便遇上懷疑中介或外傭隱瞞病情，她近日在社交媒體發文指，菲傭「入屋」後一周即出現皮膚不適情況，並在一個月後確診麻風病，醫生估計其早在菲律賓染病，一家三口陷入被傳染的恐慌中。衞生署衞生防護中心今日（21日）匯報相關個案調查，並重申麻風在本港傳播的風險低，而該病不會輕易透過人傳人傳播。

衞生防護中心發言人指，個案涉及一名過往健康良好的30歲女子。她自5月上旬起手臂出現皮疹，並於5月23日到將軍澳醫院求診及入院接受治療，她的皮膚組織樣本經化驗後，證實對麻風病呈陽性反應，現時情況穩定。初步調查顯示，病人潛伏期內於菲律賓逗留，並於4月下旬從當地到港。她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察，並會接受進一步評估。衞生防護中心正繼續進行調查。

發言人又指，麻風（漢森氏病）是一種由麻風桿菌引致的慢性傳染病，可經由鼻腔飛沫或密切皮膚接觸所傳播，影響患者的皮膚、周邊神經、上呼吸道黏膜和眼睛。症狀可於感染後1年內出現，亦可能於20年或更長的時間後才出現。如未經治療，患者可失去感知能力並引致殘疾。

但發言人強調，麻風只會透過與未經治療患者持續及密切接觸數月至數年以上方會傳播，不會輕易人傳人，亦不會因與患者作日常社交接觸如握手或擁抱、共享食物或相鄰而坐而傳播，且不會透過性接觸傳播或在懷孕期間傳播給胎兒。當患者開始接受治療後，便不再具傳染性。本港備有多藥物療法的抗生素（利福平、氯法齊明及達普頌），有效治療麻風。

2014至2023年間，本港每年有1至9宗麻風個案，當中超過8成為輸入個案，有長期居於外地的紀錄，餘下個案為復發個案或早於數10年前已感染的較年長成人。

解僱患病外傭犯法？

若僱主因外傭患病把其解僱是否會觸犯法例？香港僱傭代理協會主席張結民指，外傭到港1個月後才確診，據知僱主不可因病解僱，可能觸犯勞工法例。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦稱，僱主雖然不能解僱患病外傭，但認為平機會應區分反歧視條例的適用情況，「始終外傭是在家居照顧小孩和老人家，難免擔心傳染」；又建議當局與外國開門見山溝通，制定嚴謹和劃一的來港工作健康要求，包括不能患愛滋病、肺結核等傳染病。

她又稱，麻風多年來在各地受控、很久沒聽過，不排除中介因而忽略檢查；並提到疫下很多僱主為求盡快聘得心儀外傭，往往未有細看對方的驗身報告便簽約，形容是次事故是一個警號，提醒僱主不要以為驗身是小事。

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記者：梁薾心