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突擊檢查「惡人巷」等衞生黑點　卓永興：違規即執法

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 13 分鐘前

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政務司副司長卓永興昨日到九龍三個「惡名昭彰」的衞生黑點視察。（卓永興fb圖片）

本屆港府決心整頓衞生黑點，主責的政務司副司長卓永興多次親自巡街，去年曾從筲箕灣步行至西環，亦巡視過九龍西一帶。政界多擔憂政府此類衞生工程會半途而廢，卓永興則身體力行，繼續追擊。

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他在社交平台話，昨日特地前往九龍三惡名昭彰但被整頓過的黑點，看看整頓的成果是否能夠維持，包括位於馬頭圍道的「惡人巷」、旺角花墟以及長沙灣道和鴨寮街之間的「蛇巷」。他說，花墟店舖都守法自律，行人路寬闊暢達，市民已不用走出馬路行走；「蛇巷」亦乾淨企理。

不過，「惡人巷」似乎較「惡劣」。卓永興說，該處曾被人大面積非法佔用多年，構築僭建物和大型棚架，以及堆放大量雜物等，對附近居民造成長期困擾。經其主持的「地區事項統籌工作組」介入後，有關僭建物和雜物已被清理。涉事者亦因觸犯刑事罪行被判罪，其小型工程承建商資格也被屋宇署取消。

然而，卓永興昨日見到，該人最近又重返原址搭建鐵架，不過，政府動作頗快，屋宇署今日已將其拆除。卓說，各部門會密切注視該處的動態，一見違規行為便馬上執法，絕不容許僭建物落地生根。
 

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