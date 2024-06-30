財爺觀點｜陳茂波：本港過去數年處穩守局面　是時候進攻

▲ 陳茂波相約中學生到香港科學園。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，特區政府過去幾年都處於穏守局面，較著重穩住金融安全、經濟和就業市場等，但現在是時候「進攻」，一方面要穩守金融安全，亦需透過發展促進社會動力。預告今明兩年都會舉辦多項活動，以盛事活動「搞旺個場」，吸引人氣和財氣。

陳茂波出席電台節目時指，西方為主的部分外圍經濟體，持續打壓及「唱衰」香港，呼籲當地商界減少在港投資，轉回當地投資；亦不時聽見有人說香港國際金融中心地位不保、資金流出。陳說，即使本港經濟短期內或受市場氣氛和地緣政治影響，總體研判仍感樂觀，稱去年有人「唱衰」香港並呼籲外資撤資的同時，本港銀行存款增加3.2%，今年首5月亦增加約2%，總銀行存款達16萬億元，認為大家毋須太擔憂。

陳茂波：歐美政界和商界如處平行時空

陳續稱，歐美政界和商界有如平行時空，政界對香港有很大的打壓，但商界則熱衷於香港以至大灣區的發展。雖然歐美部分人仍對香港有誤解，但親自來港了解後，態度都很正面積極，強調政府除了要多舉辦盛事吸引人來，亦要積極「走出去」，尤其是較重要及較少接觸的市場。

陳茂波表示，政府未來還會公布兩批決定落戶香港的企業名單，指港投公司揀選合作伙伴時，會希望相關公司能成為牽引工具，同步帶動其他基金投資，以及促進產業上中下游發展，協助構建生態圈。

另外，陳茂波今日在網誌中指出，世界形勢持續轉變，各種新的挑戰亦不斷出現。須強化自身優勢和競爭力，同時透過加速發展創新科技，培育新的產業，並為各行各業賦能，推動結構轉型、產業升級。他表示，人工智能、醫療健康、綠色金融和綠色科技、數字經濟、跨國供應鏈管理等都是未來需要大力推動的領域。

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