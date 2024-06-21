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公立醫院事故｜醫衞局責成醫管局跟進3個月內交報告　慎重審視改革需要

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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醫衛局為公立醫院近期事故責成醫管局，全面檢視公立醫院管理系統性問題和改革需要，並於3個月內提交報告及建議。（資料圖片）

公立醫院近期接連發生多宗有關病人護理程序及醫院設備運作的事故，醫務衞生局今日（21日）表示高度關注，認為事故反映公營醫療系統管理亟待改進，已責成醫院管理局，在積極就有關個別事故、檢討成因及採取措施改進外，同時全面檢視公立醫院管理系統性問題和改革需要，並於3個月內提交報告及建議。醫管局稱，會以最嚴肅的態度進行全面及獨立檢討，並提出改善措施，提升醫療服務的質素，保障病人安全。

醫衞局局長盧寵茂指，醫療系統應一直將病人安全放在首位，就近期於公立醫院發生多宗與醫療服務有關的事故，已去信醫管局主席表達高度關注，責成醫管局從速跟進相關事故外，並指示醫管局需就當中牽涉的公立醫院系統性問題，嚴肅展開全面、獨立的檢討，包括醫療程序依從監察機制、員工考核及管理層問責、內部風險管理系統，以至事故應變、溝通及公布安排等，亦已要求醫管局於3個月內完成檢討並提交報告，包括建議相應改善措施。視乎醫管局的報告，醫衞局會慎重審視醫管局體制及改革的需要。

他又指，醫管局須採取一切措施，確保公立醫院的病人得到最適切的醫療照顧，防止醫療及設備事故發生，將對病人和員工的風險減至最低，以確保香港醫療水平和維持市民對公營醫療系統的信心。

范鴻齡：積極跟進 認真檢視系統性問題

醫管局主席范鴻齡稱，正積極跟進醫衞局局長盧寵茂對事故的關注，會認真檢視當中涉及的系統性問題，以最嚴肅的態度，進行全面及獨立檢討，並提出改善措施，提升醫療服務的質素，保障病人安全。他並稱，病人安全是醫管局的最優先考慮，會檢討事故、汲取教訓，研究可行措施，加強醫療程序的監察機制、員工考核、管理層問責及內部風險管理等，以提升病人安全及維持公眾信心。

醫管局行政總裁高拔陞則說，理解公眾對近期多宗事故的關注，在檢討過程中，亦會檢視公立醫院的事故應變、溝通及公布安排等。

醫管局已即時啓動程序，安排委任合適人選及展開工作，會在3個月內完成檢討及提出改善建議，並向醫衞局提交報告。高拔陞強調，局方非常重視公立醫院的服務質素，必定會採取一切可行措施，加強公立醫院的管理，為病人和員工提供最適切的醫療照顧和安全的環境，及確保公眾對公立醫院服務的信心。

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責任編輯：梁薾心

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