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肝癌｜夫婦先後確診末期肝癌 醫生揭元兇：砧板藏一級致癌物

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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【肝癌/砧板/發霉/正確洗砧板】內地一對夫婦先後確診末期肝癌，經醫生查問後驚悉，兩人日常生活非常節儉，長年使用發霉砧板及進食發霉食物，疑這引致肝癌的原因。

Sick問識答
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綜合內地媒體報道，早前，58歲的趙姓男子經常感到腹痛、食慾不振及作嘔，日前在家中暈倒，送院檢查後確診末期肝癌。妻子得悉丈夫患癌後，大受打擊不支倒地，其後同樣被診斷患末期肝癌。主診醫生認為夫婦同患肝癌並非巧合。經查問後發現，家中的砧板甚少清洗，即使發霉仍不捨得更換，而且生熟食物及蔬果等都是用同一把菜刀及砧板處理，食物發霉了也不願丟棄，切除發霉部分後繼續食用。

醫生指出，以上的不良衛生習慣都可能是致癌元兇，提醒砧板需要經常清洗，並分開切生熟食物的砧板，又補充木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物剩餘的殘渣，長出霉菌，甚至產生黃麴毒素，引發癌症。

專家教正確砧板清洗方法

在油麻地經營逾60年的萬記砧板，其第三代負責人歐家亮提醒，使用木砧板沒有清潔及風乾，或不是經常使用，都令霉菌滋生。他提醒，有些人覺得木砧板容易藏污納垢，會用洗潔精，甚至漂白水清潔，以為可以消毒，但木質其實吸水，就像吸水海綿一樣，

你用洗潔精、漂白水洗，如果下次切東西，你會連著洗潔精、漂白水一起吃下肚！

他指，木砧板容易吸味，加上木頭本身在夏天會散發出如「爆屎渠」般的氣味，如使用者欲除臭消毒，建議用檸檬及白醋，再用清水洗刷，日常使用後的清潔方法也如是。他教路，如果砧板只是表面一點點由外而發的霉，建議急救方法用器具磨走表面的霉，再用檸檬及白醋清潔消毒，並在砧板搽上食油；萬一霉是由心發出就沒補救辦法，要整塊扔掉。

歐家亮指又指，有些人覺得將木砧板放在太陽下曬，能達至天然除菌、消毒之效;但其實曝曬會令砧板裂開，冬天時讓它吹強烈的北風也會造成問題，

木材就好像人的皮膚，如果你不經常用它切食材，它吸收不到適當的水份和油份，便會出現皮膚乾燥的問題。

他建議使用者要多用砧板切一些油分比較多的食物，又或每三個月為用砧板搽上食油，閒時在砧板上淋水，龜裂的問題會較少，

就好像冬天嘴唇爆拆，你用口水濕潤嘴唇，口水乾了後爆拆的情況比之前還嚴重，用油才可有效滋濕。

倘若砧板真的裂開了，他建議使用者以濕毛巾包裹砧板，開水喉以細水長流的幼水柱經濕毛巾滋潤砧板，在其「埋口」後建議自然風乾，再搽油或切一些比較油的食材如斬隻雞，可作即時補救之效。

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