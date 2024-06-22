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浜崎真緒來港後中毒急送醫　全身癱瘓手痙攣狂抖驚嚇影片曝光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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浜崎真緒來港後感不適送院。

知名成人片女優浜崎真緒近年積極轉型，以「DJ Mao」的為名活躍於DJ圈，時常到世界各地進行演出，近日更飛到香港在今日（6月22日）進行共4場的演出。可是，達抵香港後，在車上突然感到身體不適入院。

浜崎真緒在昨日（6月21日）在個人IG發文指，在6月20日抵達香港，可是在前往與合作方見面的路上，於車上突感四肢、舌頭麻痹，隨行團隊刻把她送至醫院，到達醫院後，症狀惡化至全身癱瘓、四肢痙攣的地步，腦中一片空白。

在醫療團隊的檢查後，出病因是「氧氣中毒」，即是指吸入高濃度高壓氧氣的不良反應，又稱氧氣毒性症，氧氣毒性。 她並坦言這幾年已發生數次類似的情況，但一直以為是小問題，直到這次症狀嚴重才知問題不容忽視。

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堅持如期演出

從她上載於個人社交平台的短片所見，她臥在床上伸出在痙攣的左手在在抖，並雙眼流淚。浜崎真緒表示來會多加休息，並不希望讓親人、朋友、粉絲擔心，也向這次的合作方致歉。

不過這次在香港的4場演出，她承諾會如期出席演出，不願讓粉絲失望，表示：「一定要發揮出最好的演出給大家，希望每一個粉絲每次看到我的演出，都是要非常满足的，我不可以令大家失望而回，感謝大家的支持」，此外更稱：「我是一個表演者。身體情況都不是借口。你們必須要見到200%的我。不是生病的我非常抱歉！」十分敬業。

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