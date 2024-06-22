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鯁喉意外｜華富邨八旬婦食撈麵鯁喉不治 醫生：首3至5分鐘是黃金時間【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

香港仔華富（二）邨華景樓一名84歲老婦，昨下午1時許，據報進食撈麵時鯁喉暈倒，不省人事，家人報警。救護員接報後抵達現場，將事主送往瑪麗醫院搶救，惜搶救不治。警方稍後將安排驗屍，以確定死因。

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

香港消防處早前拍攝影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何人」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作，直至患者吐出阻窒物：

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1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

6類鯁喉高危食物

本港食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，不論是成年人或是小童，進食時需多加注意：

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