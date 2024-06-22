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聲夢傳奇丨傳炎明熹離巢被雪藏　經理人解釋Gigi因「外在因素」缺席頒獎禮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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傳炎明熹不續約TVB版雪藏。（經濟日報圖片）

現年19歲的炎明熹（Gigi）參加《聲夢傳奇》奪冠入行，人氣高企，工作不斷，拍廣告、商演搵真銀外並開個人演唱會，有指她在近2年狂吸金賺8位數，並已擁有兩個物業，絕對是現時TVB旗下歌手中的一姐。

可是，因為炎明熹在去年於個人社交平台改自己的工作聯絡方法，由此引來離巢傳聞。雖然她在去年被問到與合約的年期時，曾回答︰「漫步人生路！」即表示與TVB尚有長約。

可是，她所屬的TVB Music Group Limited官網，自今年4月發布過炎明熹演唱會的消息後，至今亦沒任何更新有關她的任何資訊。

聲夢傳奇丨傳炎明熹不續約TVB被雪藏　Gigi將缺席十大中文金曲頒獎典禮

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「外在因素」影響不出席頒獎禮

在近日傳她扭計不肯與TVB續約被公司雪藏，由此除商演活動外，其他活動一概不讓炎明熹出席，就連本周日（6月23日）舉行的港台「十大中文金曲頒獎典禮」，也將不出會現身。

她的經理人接受媒體查詢，對炎明熹離巢沒正式承認但也沒否認，只婉轉指：「每段商業關係都有一個合約期限。」但強調說公司仍然長時間與炎明熹有合作關係。

至於炎明熹不出席十大中文金曲頒獎禮，經理人解釋指Gigi不能出席頒獎禮稱「有其他外在因素」並表示炎明熹尚年青，來日方長，日後仍有很多機會出席，而且指每位歌手都總曾缺席過頒獎禮，希望外間不要過敏。

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