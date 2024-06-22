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抗癌勇士丨文頌男入住公院5日感覺如坐監　Koba無奈終明白：冇錢就等死囉

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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文頌男在去年發現患癌。

曾主持J2節目《不正常愛情研究所》的文頌男（Koba）在去年12月自揭有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近位置，屬罕見病症，於是停工休養對抗病魔。

一直樂觀抗癌魔的文頌男在周日（6月16日）於社交平台表示，因不停標冷汗及肌肉痛於是叫救護車入院。在昨日（6月21日），他在個人社交平台上載一張照片，相中的他已長回頭髮，並寫發長文表示已出院，可是指在公院5天遇不快事件。

抗癌勇士丨文頌男不停標冷汗肌肉痛入院　受盡病魔折磨不氣餒：我會繼續努力

文頌男留院5日後出院，並寫長文講在公院的經歷。

感覺如同坐監

文頌男無奈指，就算痛到叫救命也沒人能幫忙，指護士只會開止痛藥，但經常收到答覆是等待派藥時間，稱：「劇痛嘅時候，搵到一個唯一應該能夠幫到你嘅人，然後佢叫你等多半個鐘，我仲要劇痛多一排，你諗下你係咩感受？仲要食完藥之後，我起碼要等多個半鐘之後啲藥先開始發揮作用。」

他表示，幸有帶止痛藥入院，再瑟縮個半小時才紓緩痛楚，不如留在家中，反而睡得更舒服。

文頌男又指，在公院想到樓下散步被拒絕，試過哀求負責護士終獲答應讓他散步15分鐘，卻被保安送返病房，結果不能外出，形容「我就好似坐監咁，淨係可以喺間房入面瞓。其實我都係想等對腳可以活動下啫，唔使好似坐監咁呀嘛」。

文頌男因不停標冷汗及肌肉痛於是叫救護車入院。

留院找不出病因

而且留院5天，院方也找不到他上右背痛、右頸痛、後腦右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭無力的原因，文頌男不滿公院不肯為他照MRI，只是隔日為他照一次X光及CT，認為這根本看不出任何異樣。

他又稱，每天期望醫生早上來講解報告，可是對方只問他：「仲痛唔痛呀」、「而家有幾痛」、「有冇入嚟嗰陣咁痛」，文頌男稱：「佢就一路隻腳向住門口行，好似好唔想答我、好趕住走咁。」

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無奈理解公院人手不足

文頌男也補充表示，明白公院人手不足，但這幾天無奈地明白到何謂：「有錢就有得醫，冇錢就等死囉」。

但同時強調自己會選擇保持樂觀心態，並指；「但我唔會埋怨公立醫院，亦都感謝每一位醫護人員嘅付出。我希望公立醫院可以有改善得好嘅一日，令普通市民都可以得到最快捷最適切嘅治療，唔係個個都好似等運到咁，本身有得醫都變成冇得醫。」

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文頌男在IG所發原文如下：

我出咗院喇…入咗公立醫院住院呢五日，簡直係惡夢。其實我一向都好唔想call白車入醫院。原因就係喺醫院入面其實係好唔舒服。首先，張床一啲都唔好瞓、隔離總會有啲阿伯全天候24小時不停呻吟、怪叫，基本上我每晚都係完全冇覺好瞓。其次，當我痛到叫救命嘅時候，其實係唔會有人即時幫到你。我叫護士嚟，基本上佢哋係幫唔到我，最多都係開啲止痛藥畀我。仲要當我要求攞藥嘅時候，佢哋會同我講：「等多半個鐘啦，一陣佢哋會派藥。」我當時心諗：「你試下你劇痛嘅時候，搵到一個唯一應該能夠幫到你嘅人，然後佢叫你等多半個鐘，我仲要劇痛多一排，你諗下你係咩感受？仲要食完藥之後，我起碼要等多個半鐘之後啲藥先開始發揮作用。」結果，好彩我自己有帶我平時食嘅藥入去，所以我拿拿臨食返我自己啲藥，有咩止痛藥都即刻啪曬，再瑟縮咗個半鐘先開始慢慢好啲。然後，其實我出現嘅所有痛症，喺住院呢幾日嘅呢段時間，佢哋都係完全冇諗過點樣去幫我舒緩痛症，食嘅藥都係我平時食開嗰啲，咁我到底入去住院係做乜嘢？我喺屋企食返平時啲藥咪得囉！屋企瞓得仲舒服！最後，基本喺入面好似冇人權咁，我想落去樓下散個步都唔畀，試過求吓個負責護士，佢話肯畀我出去散吓步15分鐘，點知落到樓下，個保安call控制室聯絡返病房，又話：「OK，文先生不能外出」，結果，我就好似坐監咁，淨係可以喺間房入面瞓。其實我都係想等對腳可以活動下啫，唔使好似坐監咁呀嘛，喺病房入面，除咗瞓同睇電話之外，都唔知做乜好……

最後我住咗五日醫院，佢哋都係搵唔到我上右背痛、右頸痛、後尾枕右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭冇力嘅原因係乜嘢，都係畀張轉介信我出去照。喺公立入面，就算我出到聲要求，佢哋都唔肯幫我照下腦、頸、胸嘅MRI（因為MRI先係真正最能夠睇到啲地方係咪有問題），每隔一日先同我照一次X光同CT，根本睇唔到任何異樣。其實點解唔一次過一日照曬，要延長我喺醫院嘅痛苦呢？每一日我就期盼住醫生朝頭早嚟同我講報告，因為醫生每一日只係會嚟見我一次，結果佢淨係會問我「仲痛唔痛呀」、「依家有幾痛」、「有冇入嚟嗰陣咁痛」，淨係講兩句，仲好似趕住走咁，要靠我不斷追問。而喺我問嘅同時，佢就一路隻腳向住門口行，好似好唔想答我、好趕住走咁。

我明白公立醫院人手不足，服務根本超出負荷。但喺公立醫院睇病嘅經歷都令我明白到一樣嘢，而呢樣嘢其實係好多人都已經講過，而我亦都親耳由啲醫護口中聽過，就係：「有錢就有得醫，冇錢就等死囉」，我第一次聽到呢啲說話嘅時候，我係已經劇痛到瞓喺病床度覆診緊，而當時我係再一次畀個醫生拖我症，我嚴重到咁嘅時候，佢仲同我講，叫我兩三個禮拜先後再返嚟覆診再睇吓，我當時係已經覺得自己冇可能撐到多過兩日，然後我聽到呢句說話嘅時候，嗰啲眼淚係不自覺流出嚟，完全停唔到。其實我唔係埋怨公立醫院，而係埋怨我自己，點解自己咁窮，如果我一早有錢可以去私家醫院治療，其實呢啲嘢就唔會發生。而我亦都可能早啲可以得到適切嘅治療，唔使因為拖症，而令到我嘅狀況嚴重咗好多。其實由我劇痛，到我入院不停做好多唔同檢查，而嗰啲檢查係不斷拖不斷拖，去到我身體出現咗好多唔同症狀，例如開始行唔到、排泄功能出現問題，先至可以做到治療。如果我一早有錢去私家醫院，結果好可能係我依家身體嘅症狀唔會去到咁嚴重。

雖然我喺公立醫院嘅經歷充滿挑戰同痛苦，但呢啲經歷令我對自身有更深刻嘅反思同領悟，我明白到即使環境艱難、有好多不公嘅事情發生喺我身上，但我選擇保持樂觀同積極面對生活。雖然喺公立醫院住院係好唔愉快嘅經歷，但我唔會埋怨公立醫院，亦都感謝每一位醫護人員嘅付出。我希望公立醫院可以有改善得好嘅一日，令普通市民都可以得到最快捷最適切嘅治療，唔係個個都好似等運到咁，本身有得醫都變成冇得醫。

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