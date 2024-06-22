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的士車隊｜林世雄指收到15份申請　每個車隊須自設網約應用程式

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林世雄。（資料圖片）

政府推出的士車隊制度，計劃發出五個或以下的士車隊牌照。運輸及物流局長林世雄表示，認同過去部分的士司機的行為確實令人失望，希望業界「爭氣」做得更好，有信心的士車隊可帶來優質服務，再加上針對濫收車費及拒載等行為的的士司機違例記分制會在今年9月實施，相信可提高業界服務質素。

他表示，現時對的士的投訴難即時處理，當局會向的士車隊管理人的牌照設立條款，對的士的新舊程度、司機訓練、管理水平、投訴處理等有要求，亦會要求在車內安裝攝錄裝置及增設電子付款方式，如果的士車隊做得好，不排除未來再增加車隊數目。

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林世雄又指，網約車是全球大趨勢，每個車隊都要設立自己的網頁及應用程式，運輸署亦會在「出行易」網頁及應用程式整合各個車隊的網約平台，市民瀏覽便可連結之。

對於規管非法網約車，林世雄指，當局正進行研究，包括參考外國例子，考慮是否要發牌，或檢視相關平台如何合乎法規等，研究已接近尾聲，預計下月將研究結果與議員和業界及持分者分享，再聽取意見以勾劃未來路向。

林世雄亦提到，「三隧分流」 實施後，紅隧及東隧整體流量減少8%至10%，西隧則增加16%；三隧繁忙時段總流量亦平均減少1%至4%，而繁忙時段前後半小時就增加3%至6%；而紅隧及東隧車龍亦分別減少1公里及半公里，形容成效有目共睹，已達致預期效果。

林世雄又提到，小巴及客車輸入勞工計劃，已批出900多個小巴司機名額，截至上月已有600多抵港，其中400人開始工作，其餘正考牌或上課程，第二階段申請已在4月底截止，相信很快會批出名額，預計可補充行業約一半空缺，餘下空缺需招聘本地司機，保障本地勞工就業。 

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林世雄 運輸及物流局 運輸署 就業

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