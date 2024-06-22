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藝人住宅丨梁芷珮由住劏房到住大屋　Christy新居享開揚山景睡房可「三邊落床」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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梁芷珮主持《潮什麼》系列揚名。

現年42歲的「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列揚名，並獲不少廣告邀請拍廣告，可說豬籠入水。

曾自爆住過劏房Christy當然今時不同往日，她之前接受鄭裕玲主持的TVB節目《樓價有得估》訪晌便稱喜歡四圍搬，而當時她已由700多呎的青衣單位搬到970呎的九龍站上蓋的三房海景單位。

沙特阿拉伯潮什麽丨梁芷珮見識沙特亞拉伯文化遺產　Christy歎沙漠世一絕美泳池

不過近日梁芷珮又再搬，在幾日前，她上載在九龍站上蓋單位的照片到社交平台表示：

要同呢間我哋好鐘意嘅屋say bye bye 喇
住咗3年，真係好唔捨得，3年已經有好多好好嘅memories喺度，多謝呢閒咁好嘅屋❤️

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梁芷珮搬往東涌

據悉，梁芷珮今次是搬往東涌，她並再發文及拍片讓網民參觀新居，寫道：

我搬咗屋喇！🥰❤️
比大家睇吓新屋個廳先！呢個單位好開陽，仲有我地最鍾意嘅平台仔！搬遠咗不過空間大咗好多☺️

從影片所見，新居景觀開揚享翠綠景緻，而傢俬尚未完全搬好，暫時只放了掛牆大電視、一張按摩椅、酒櫃以及小量家具。客飯廳十分寬敞，而且有平台，並夠放戶外餐桌、茶几、滑板及足球及太陽傘等，非常闊落。

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睡房可「三邊落床」

在今日她再發文，累透的她在睡房床上，由相片所見房間甚大，可以「三邊落床」，她寫道：

比阿妹偷影到我突然瞓着嘅美態…冇錯，呢個moment 我係攰到趴咗喺度🫣
搬屋呢幾日姐姐先嚟病,仲有3集潮什麼VO稿等住我寫，仲未執行李，聽日飛瑞士，仲有好多嘢未做…我想要48小時一日🫣

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