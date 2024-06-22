衞生黑點｜卓永興巡視新界3個衛生黑點　指均能維持整頓後的面貌

▲ 卓永興巡視元朗新街。（資料圖片）

政務司副司長卓永興昨日（21日）巡視新界3個區的衞生黑點，他在社交平台發文指，幾個地方的環境衞生，全部都能夠維持整頓後的面貌，感到欣喜。

卓永興昨首先檢視元朗新街，他指，該處的店鋪阻街和垃圾堆積問題，困擾居民長達十多年，經「地區事項統籌工作組」協調，食環署及警方採取聯合執法行動後，以前連馬路都被佔用的新街，已恢復本來面目，而同益街市外安裝監控攝錄機後，亦杜絕堆放雜物的情況。有市民向其表示，現在逛街感到相當舒服和開心。

他其後視察上水龍豐花園，指以往店鋪阻街和霸路情況十分猖獗，鳳水分區委員會委員王潤強說，以前行人路堆滿膠箱和發泡膠，坐輪椅的老人家無法通過，但過去年半的情況已經完全扭轉，連帶龍豐花園低座的鼠患情況都已大大改善。該處亦設立了新的單車停泊處，方便街坊踏單車到龍豐花園買餸，又不致造成道路阻塞。

他最後轉到大埔墟四里，即廣福里、大榮里、大光里、大明里，及鄉事會坊，大埔區區議員黃碧嬌向其反映，以前店鋪雜物霸佔整條行人路，如今商戶均已守法自律，連帶衞生問題也得到妥善解決。

他提到，店鋪阻街的定額罰款去年10月起提高至6千元，有地區同事指新罰款金額生效之後，更少店舖以身試法，所以開出罰單的數目已經大幅減少，近半年尤甚。其巡視港島區的衞生黑點，完成此輪視察工作。

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