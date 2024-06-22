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濠玩夏水禮2024丨王嘉慧一打四全勝封「東張小拳后」　波波黃婧靈偷食斷正

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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《濠玩夏水禮2024》周吉佩、林鈺洧、王嘉慧、陳婉衡、林盛斌、金剛、梁超怡、波波、周志康。（左起）

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮2024》內，由林盛斌（Bob）、金剛分別任「喪玩隊」、「好玩隊」隊長，而在今晚播出的首集有「喪玩隊」的Bob、周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、梁超怡和黃婧靈（波波）。

王嘉慧化身「東張小拳后」

首個遊戲「浮橋攻城戰」笑料十足，玩法是兩隊各派代表出場爬浮橋，當兩人碰頭時便猜包剪揼決勝負，猜贏繼續向前爬，猜輸的自動跌落水，直到其中一方成功達陣為之勝利。

當中周志康和王嘉慧表現最為出色，周志康化身戰神「遇敵殺敵」Carry全隊，王嘉慧則一挑四以全勝姿態達陣，堪稱「東張小拳后」。

Denice卻成「老鼠屎」無誤，皆因她的狀態全程就如未瞓醒一般，動作慢幾拍連累隊友慘敗，最終齊齊接受「潑水之刑」大懲罰。

香港小姐｜前妻不滿馬清揚帶林鈺洧返家　錢慧儀揭未辦理離婚手續

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「人肉筷子夾波波」夠睇頭

「今次鬥乜嘢」同樣好玩，玩法是隊長Bob和金剛做代表抽啤牌鬥大或鬥細，輸的那隊其中一名隊員會被隨機拉落水，全隊成員先被拉落水的那隊便為之輸。

蠱惑的Bob和金剛大玩心理戰互拋對方，可惜金剛運氣比較差，拿着「3仔」的他信心十足地挑戰鬥細，豈料Bob竟手持更細的「2仔」，認真黑到冇朋友！

當中，「人肉筷子夾波波」睇頭十足，玩法是兩隊代表以二人三足方式夾波波放入箱，夾得較多波波那隊為之勝利。

最新影片推介：林子善專訪

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在第一回是巨人組VS哈比人組，身材高大的吉吉及Denice對決細細粒的梁超怡與波波。

吉吉和Denice雖然有長腿優勢，但兩人未有好好利用，反而意外將波放入對手的箱中，吉吉在界外執波時再度擺烏龍入錯箱，連衰兩鑊堪稱豬隊友。

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本回合比賽增設「最佳減磅大獎」，在兩集比賽結束後，成功減磅最多那一隊可以贏得價值7,000港元的精美禮品。製作組為了增加趣味性，特意在場地放置大量零食，引誘一眾主持跌入「陷阱」。

期間兩位隊長「爆房」突擊檢查，波波被發現吃了一個杯麵和飲了一包飲品，「偷食」斷正的波波即時耍冧：「對唔住，我承諾會再減磅！」至於吉吉則「自首」吃了兩個杯麵，問到他有否心虛時，他搞笑地說：「我屙咗3篤屎，都OK嘅！」

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