香港小姐丨「拜金港姐」蔡嘉欣西班牙旅遊食物中毒　又屙又嘔入醫院打針

▲ 「拜金港姐」蔡嘉欣在西班牙旅行時食物中毒。

2019年參選香港小姐的蔡嘉欣（Kayan）不時在社交平台騷名牌被封「拜金港姐」，她在去年更於個人社交干台發文認自己18歲開始拜金，在同年12月更嫁有錢男友Derek成富貴人妻。

近日，蔡嘉欣與家姐Nicole、老友陳詩欣等一行七人到西班牙旅行，早前蔡嘉欣與陳詩欣更分別在個人社交平台上載三點式泳衣大派福利。

宅男女神丨蔡嘉欣陳詩欣遊西班牙大解放 齊齊晒水着隔空對戰吸Like

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食物中毒入院

可是在旅程中卻出事，在昨日（6月21日），蔡嘉欣在IG的以Story方式上載一張在醫院躺在病床、手繫上入院紙帶的照片，表示因食物中毒入醫院打針照，寫道：

被耽誤的旅程，又屙又嘔！屙咗十幾次，終於忍唔住去醫院打針，本來昨日是去跳傘的，結果在BNB昏迷了一日（同場加映落雨也不能跳，希望明天給力)。

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蔡嘉欣玩跳崖

幸好，她後來轉發好友的IG的以Story報平安，寫道：「復活了，本來今朝仲以為出唔到去要喺屋企攬住個廁所。」並透露他們同行的人也齊食物中毒。及後，她們繼續行程，上載在街上慢步的影片並寫上：「雖然仲是無胃口，但頂硬上！希望我不要再肚屙吧！」

之後，蔡嘉欣上載泳照及跳崖影片，寫道：「Mallorca Crystal Clear 果凍海，真的絕美，游了幾圈泳，跳了個崖，拍了幾圈航拍，真想在這個海洋待更久！」

從影片所見，身穿綠色比堅尼泳衣的她由懸崖一躍而下跳入大海，頗為大膽。

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