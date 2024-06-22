食用安全｜吃西瓜1舉動千萬不要犯 毒物科專家警示：有人染惡菌敗血症亡

夏日炎熱，不少人吃西瓜消暑，但有毒物科專家稱，吃西瓜1舉動千萬不要犯，曾有人染惡菌敗血症喪命。

台灣毒物科護理師譚敦慈在《健康2.0》節目上分享，西瓜買回家時，就算只有半個，切勿直接放入雪櫃。因西瓜販售時，大部分都是以蓋保鮮膜方式，曾有學者發現，蓋保鮮膜的表面易長細菌且有塑化劑，建議民眾買回家後就將保鮮膜去除，並將接觸保鮮膜的西瓜表面薄薄去一層，再將西瓜切塊放進保鮮盒後，再放入雪櫃。

譚敦慈提到，每次食時，應用乾淨的叉子，有人習慣每次吃直接拿一根湯匙挖，沒吃完就原封不動再冰回冰箱，過去有案例，因感染李氏特菌，敗血症離世。

譚敦慈還分享，若在市場買削過皮的鳳梨，她回家首先將包裝袋子丟掉，並將其放在水果砧板上用開水淋過一遍。許多人常以為鳳梨洗過再吃會害嘴破，但其實嘴破是鳳梨酵素所致，但現今的鳳梨已不大會有此問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5