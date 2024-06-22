  • 31°C
香港時間 : 2024622日 (六) 19:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜吃西瓜1舉動千萬不要犯 毒物科專家警示：有人染惡菌敗血症亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

夏日炎熱，不少人吃西瓜消暑，但有毒物科專家稱，吃西瓜1舉動千萬不要犯，曾有人染惡菌敗血症喪命。

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

台灣毒物科護理師譚敦慈在《健康2.0》節目上分享，西瓜買回家時，就算只有半個，切勿直接放入雪櫃。因西瓜販售時，大部分都是以蓋保鮮膜方式，曾有學者發現，蓋保鮮膜的表面易長細菌且有塑化劑，建議民眾買回家後就將保鮮膜去除，並將接觸保鮮膜的西瓜表面薄薄去一層，再將西瓜切塊放進保鮮盒後，再放入雪櫃。

譚敦慈提到，每次食時，應用乾淨的叉子，有人習慣每次吃直接拿一根湯匙挖，沒吃完就原封不動再冰回冰箱，過去有案例，因感染李氏特菌，敗血症離世。

譚敦慈還分享，若在市場買削過皮的鳳梨，她回家首先將包裝袋子丟掉，並將其放在水果砧板上用開水淋過一遍。許多人常以為鳳梨洗過再吃會害嘴破，但其實嘴破是鳳梨酵素所致，但現今的鳳梨已不大會有此問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

食用安全︱馬來西亞17歲少年吃煎蛋疑食物中毒家中身亡　食安中心：沙門氏菌可致食物中毒
12:23 2024/06/11
食用安全︱馬來西亞17歲少年吃煎蛋疑食物中毒家中身亡　食安中心：沙門氏菌可致食物中毒

你可能感興趣

食用安全︱馬來西亞17歲少年吃煎蛋疑食物中毒家中身亡　食安中心：沙門氏菌可致食物中毒
12:23 2024/06/11
食用安全︱馬來西亞17歲少年吃煎蛋疑食物中毒家中身亡　食安中心：沙門氏菌可致食物中毒
食用安全 健康問題 網絡熱話

最高瀏覽

世界白蝕症關注日｜調查揭全港逾4萬人患白蝕症　60歲婦人誤以為過敏實患白蝕症飽受歧視
世界白蝕症關注日｜調查揭全港逾4萬人患白蝕症　60歲婦人誤以為過敏實患白蝕症飽受歧視
學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力
學霸港姐｜馮盈盈考獲營養學一級榮譽碩士　全靠高效記憶法+聽1種音樂提升專注力
急症室最長等候時間（06月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月22日 時間16:05）
鯁喉意外｜華富邨八旬婦食撈麵鯁喉不治 醫生：首3至5分鐘是黃金時間【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】
鯁喉意外｜華富邨八旬婦食撈麵鯁喉不治 醫生：首3至5分鐘是黃金時間【附鯁喉急救法+6大易鯁喉食物】
星二代丨歐瑞偉細女IG騷火辣泳照　朱千雪郭柏妍混合體具星味【多圖】
星二代丨歐瑞偉細女IG騷火辣泳照　朱千雪郭柏妍混合體具星味【多圖】