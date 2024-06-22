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MIRROR成員丨花姐盼大眾給予Frankie處理空間　親解上載燒雞圖原意：大家未必信

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

姜濤出席「麥當勞兒童愛心馬拉松2024」。

麥當勞在今日（6月22日）舉辦「麥當勞兒童愛心馬拉松2024」，第二度任「香港麥當勞叔叔之家慈善大使」的MIRROR萬人迷姜濤現身出席開幕典禮為小朋友打氣，同場出席藝人尚有小儀、少爺占、朱薰、林海峰、阿正、急急子、森美、當奴等。  

姜濤亦藉此機會呼籲大眾多關懷病童家庭：「很開心可以再次出席這個有意義的活動，小朋友應該是快樂、熱情和充滿活力的。我希望大家可以繼續與我一起支持『香港麥當勞叔叔之家』，為患病的小朋友帶來歡樂和溫暖。」

MIRROR成員丨Christy連環被爆黑歷史　Frankie首開腔護女友非小三

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花姐解釋「燒雞圖」

另外，經理人「花姐」黃慧君也有現身，因為MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）當日疑偷食搭上現時女友Christy，同時因Christy昔日在網上言論引來不少討論，而花姐日前在個人IG的Story分享燒雞照，並寫「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」令不少人聯想到花姐在暗指「Frankie之亂」。

花姐解釋當日因為有MIRROR成員在新蒲崗綵排，而燒雞為該區名物，成員極力推薦她吃，花姐稱：「我手有濕疹，又冇膠手套，要赤條條咁用手，於是我就同隊員講：『好食，但我處理唔到，我咬兩啖算』」她並指此解釋大家或不相信，但的確如此。

最新影片推介：林子善專訪

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希望姜濤早日拍拖

花姐也坦言發此Story後，有MIRROR隊員都也向她說：「你瀨嘢啦」，花姐續稱：「姜濤一落機都有send訊息俾我『花姐，你個story點呀』，我覺得大家唔好諗咁多。

她也不忘為陳瑞輝講好說話，稱：「Frankie都咁大個人，畀空間佢處理。」同時透露有安慰Frankie，更稱：「我希望姜濤早啲拍拖啦。」又問姜濤有沒有心儀對象，而姜濤即答：「你咪係囉！」

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