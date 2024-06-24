星二代丨姚瑩瑩兒子由天生體弱到成運動健將　母兼父職曾捱到頸椎及尾龍骨移位

▲ 姚瑩瑩兒子已成「小飛魚」

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角的姚瑩瑩，多年來一直母兼父職照顧兒子梁淦賢（Evan），在月底便將13歲的囝囝更是位「小飛魚」。

日前，瑩瑩在個人IG分享兒子Evan在泳賽得獎的照片，寫道：「Evan, congratulations！ You're the Victor Ludorum」其實Evan之前已屢次在學界泳賽獲獎，今次從相相中所見，他一身古銅色膚色有結實肌肉，明顯是平時努力訓練的成果。

【開心速遞】「Helen姐」見兒子小學畢業感慨萬分 姚瑩瑩母兼父職栽培11歲仔成小飛魚

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兒子文武俱備

不過，Evan有今日強健的體魄不容易，瑩瑩曾在訪問憶述，兒子在2歲多時突患特發性血小板減少性紫癜（簡稱ITP），身體抵抗力攻擊自身血小板，血小板數字劇減，只要稍有碰撞便有機會流血不止。因此瑩瑩希望兒子鍛鍊強壯身體增強免疫力。

因此Evan除游泳外還亦熱愛打籃球，此外他還參加朗誦，曾在香港學校朗誦節奪得優良獎狀及優勝者錦旗，可說文武俱備。

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瑩瑩捱到頸椎移位

瑩瑩的確悉心栽培Evan，安排兒子入讀新加坡國際學校，據知小學部每年學費就接近15.5萬元、中一至中四的學費逾20萬元、中五及中六的IB預科課程更逾24.5萬元。

而且她還要負擔兒子參加其他興趣班、海外游泳訓練等，而且尚未計其他生活費，可知瑩瑩多年來母兼父職獨力湊大兒子不容易。

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於1991年奪得新加坡小姐冠軍繼而參加環球小姐，之後來港發展的瑩瑩，初出道時曾被力棒為「無綫五美」。

當上媽媽的她為養家不停劇接劇，曾一年內接拍十套劇，在2017年宣傳劇集《全職沒女》時，發現腰痛卻延遲醫治，結果導致頸椎移位、尾龍骨第3節移位和軟組織突出，甚至引致心絞痛。

姚瑩瑩曾受訪稱，帶傷開工便只好戴頸枕保護頸椎開工，可是當時正趕拍3組劇集，已整個星期沒好好睡覺，故頸椎又再度痛楚。不過她仍心繫兒子，當時表示希望完成工作陪兒子，說：「唯有先苦後甜捱下去。」

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