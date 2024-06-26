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學海無涯︱遲來83年的畢業禮二戰時為愛情中斷學業　105歲女人瑞獲頒史丹福碩士圓夢

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 10 小時前

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105歲女人瑞獲頒史丹福碩士。

戰爭無情，被迫放棄未完成的學業，然而學習的心未曾歇息。時隔83年，現年105歲美國女人瑞希斯洛普(Ginny Hislop)終順利獲得史丹福大學教育碩士學位，成為當天最耀眼的焦點，她直呼「天哪，我等超久了。」

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美國廣播公司(ABC)報道，105歲的希期洛普於6月16日，在美國史丹福大學的畢業典禮上，接過教育研究院系主任所頒發的文憑，成功取得教育碩士學位，她的孫子及曾孫都在現場鼓掌歡呼祝賀。

戰爭下為與男友結婚棄學業

希斯洛普這場學業之旅相當漫長，她早在1936年入讀史丹福大學教育學院，於1940年取得學士學位，並開展教學工作。緊接她繼續修讀碩士課程，進入碩士課程第二年，正準備完成課程作業並提交期末論文之際，卻遇上第二次世界大戰爆發，打斷了她的學習生涯。

當時男友George Hislop因二戰被徵召入伍，兩人決定盡快結婚，因此希斯洛普決定離校，偕同前往俄克拉荷馬州的美軍基地。希斯洛普談及當年的決定時，她認為，自己隨時可以重拾學業。

我一直熱愛學習，當時覺得學位可以日後再完成，結婚對我來說更重要。

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多年來一直為教育界出力

據史丹福大學官網發布的文章表示，希斯洛普離開校園後雖未完成碩士課程，但仍不斷為教育界出力。當她的女兒安妮就讀一年級時，她主張讓女兒學習高級英語，而非校方建議的家政課程。

希斯洛普直言，「煮飯在家學就好，她在學校學習更多學術技術才是最重要的。」，女兒安妮長大後成功取得史丹福大學教育碩士學位，其丈夫詹森(Doug Jensen)也是相同學歷。

希斯洛普對教育的熱忱，促使她加入女兒學校的董事會，以便對孩子們的教育內容有更多發言權，為其成功做好準備。她還在雅基馬郡(Yakima)學校擔任董事會主席，成為該地社區學院董事會的創始成員。她更協助創辦華盛頓州塔本尼許(Toppenish)的傳承大學(Heritage University)，並在該校董事會任職20年。

堅持閱讀習慣

現時希斯洛普仍活躍於社區工作，並喜歡照顧花園，她與4名孫子及9名曾孫常共度時光，並堅持閱讀習慣，而這些習慣多年來幫助她保持敏銳的思考和行動力。女婿詹森讚譽說：「我從她身上學到最重要的課程是，人永遠不會真正停止學習。」

離開校園83年後，希斯洛普重返史丹佛大學完成碩士學位，史丹佛大學教育學院院長 Daniel Schwartz 在典禮上表示：「她是教育的堅定倡導者，今天，我們非常自豪地授予這位105歲的畢業生教育碩士學位。」

史丹福大學為希斯洛普調整學位要求，不再需要提交論文，105歲的希斯洛普終於獲得碩士學位，並在畢業典禮上，獲得同學們為她起立鼓掌。希斯洛普接過畢業證書後，大呼「我的天哪，我等這一刻超久了。」

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