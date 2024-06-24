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飛機意外丨大韓航空波音客機突失壓急降6000米　乘客歷「生死一瞬間」：活著真好

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2024/06/24 10:17

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大韓航空波音客機突失壓急降6000米。

【大韓航空/波音737/仁川機場/台中/飛機驟降/6000米/急降2萬呎/機艙失壓/生死一瞬間】與死神擦身而過！日前一架大韓航空波音737客機在飛往台中期間，客機出現增壓系統故障，導致飛機急降6400米，造成機上不少乘客耳朵和頭部劇痛。有乘客記錄當時機艙驚險情況，航班折返韓國後，有13人因不適送院，女乘客亦直呼：活著真好。

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綜合外媒報道，大韓航空一架波音737客機在上周六（22日）下午，原定由首爾飛往台中途中因增壓系統發生故障，而被迫折返。據韓京網報道，涉事航班為KE189從仁川國際機場起飛，起飛約50分鐘後出現增壓系統故障。

飛機高空急降6400米

當時有乘客記錄當時在機上情況，指機組人員才剛剛開始送餐，飛機便突然急降約6400米，據悉從高空約3萬呎（約9144米）驟降至約9000多呎（約2743米）。從短片可見當時飛機上的氧氣面罩全部掉下，機艙內氣壓短時間內大幅變化導致不少乘客感到耳朵及頭部劇痛，甚至有人流出鼻血，其他機上的小朋友亦被嚇哭。女乘客形容情況比起在遊樂場玩的「雲霄飛車G5」機動遊戲的離心力恐怖得多。

這一切真的太可怕，完全是生死一瞬間。

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機上13人不適送院

女乘客劫後餘生指，當時看到機上氧氣面罩全部掉下，「心想會不會就是今天」，最後機長廣播指飛機返航仁川機場。直到降落一刻，女事主才鬆一口氣，坦言「能夠平安下飛機真的很感動，慶幸大家還平安活著」。飛機折返韓國降落後，機組人員和醫護將13名不適的乘客送往醫院檢查，機場亦安排接駁巴士將乘客送往附近酒店留宿一晚。涉事航班的乘客全部安排轉乘翌日（23日）早上航班飛回台中。

氣壓急變致耳膜、頭部疼痛

有其他乘客透過媒體訪問時表示，當時在機上機長曾一度宣稱已解決技術問題，但他們就耳朵、頭部突然開始劇痛，連小朋友也因無法忍受而哭鬧。

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