▲ 英將廢「非定居者」免稅待遇，居英外國富豪大舉撤走另覓居住地。

以往在英國居住的外國人，只要海外收入不匯入英國便毋須於英國報稅，惟英國將逐步取消「非定居者」免稅待遇。居英外國富豪及移居英國的香港人，從明年4月起必須為其海外資產向英國政府繳稅。英媒報道，10多位居英外國富豪及顧問認為，這改革會令英國吸引力下降，加上英國脫歐及政治經濟持續不穩，擬另尋居住地。

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「非定居者」身份（（non-domiciled，又稱non-dom）是指居於英國，但稅務上並不以英國為「永久居住地」的人，按照現時規定，他們在英國的收入需要在英國報稅，但海外收入只要不匯進英國，就毋須在英國報稅。

不過，今年4月，英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）宣布，當地明年4月會取消非定居者的特殊稅務身份，但仍會永久豁免「非定居者」遺產稅，容許他們以離岸信託方式保護海外資產。而在野工黨影子財政大臣里夫斯隨後提出加強計劃的打擊力度的建議，表明一旦上台將取消「非定居者」的身份制。

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英國《金融時報》訪問了10多名居英的外國富豪及其顧問，他們均認為取消「非定居者」的身份改革措施，會令英國的吸引力下降。其中一名在倫敦生活了15年的億萬富豪表示，他正將稅務居住地遷往中東阿布扎比，除了稅務原因，安全也是令他考慮離開的主要問題。

英國稅歐後，保守黨承諾讓英國像新加坡一樣，但他們卻把這個地方變成了白俄羅斯。

另一名50多歲的歐洲非本地商人表示，他在英國待了10多年，正舉家從倫敦搬往瑞士，因英國會對其全球資產徵收40%的遺產稅，「如果有更平衡、懲罰性更小的遺產稅，我可能會考慮留下來。」

印度疫苗億萬富翁阿達爾·普納瓦拉(Adar Poonawalla)上個月向英國《金融時報》表示，「非定居者」改革政策損害了英國。他表示，有些人像他一樣願意支付這筆費用，但大多數人不願意，而他們亦可以輕鬆搬走。

根據英國稅務海關總署的最新估計，2022 年有 68,800 人在報稅表上報稱「非定居者」身份，英國稅務和會計公司「 Blick Rothenberg」 的合夥人 Fiona Fernie 表示，目前還沒有關於這類身份人士離境的實際數據，但目前人們確實在考慮離開，亦有人已經離開。

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