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防曬護理｜20歲少女噴防曬噴霧呼吸困難揭患「白肺」　醫生：1動作惹禍

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/06/24 11:54

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20歲少女噴防曬噴霧呼吸困難揭患「白肺」，醫生：1動作惹禍。

【防曬／防曬噴霧／夏季／白肺／急性過敏性肺炎/胸悶氣急/呼吸困難/正確使用防曬噴霧】夏天陽光猛烈，外出一定要做好防曬準備。不過，近日内地紹興一名20歲少女在使用防曬噴霧後，出現胸悶氣急、呼吸困難的症狀，就診發現竟變「白肺」，確診急性過敏性肺炎。

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使用防曬噴霧後變「白肺」

據《新浪熱點》報道，17日中午，紹興20歲的女子麗麗（化名）因出現胸悶氣急、呼吸非常困難的症狀，在父母的陪同下前往醫院就診。麗麗的媽媽稱，女兒日常十分注重防曬，原本當天打算和她一起外出吃飯、逛街，於是女兒特意用上新買的防曬噴霧，出門前對著臉部和脖子大面積噴射。

當時，麗麗一邊噴防曬噴霧一邊和媽媽説話，沒有屏住呼吸，結果剛噴完防曬噴霧就咳嗽不止，且越咳越兇。1小時後，她感到越來越不舒服，呼吸愈發困難，遂前往醫院就醫。

一名20歲少女在使用防曬噴霧後，出現胸悶氣急、呼吸苦難的症狀，就診發現竟變「白肺」。（圖自微博）

更多相關報道：【防曬護理】20歲青年噴防曬噴霧狂咳揭患「白肺」　醫生警告：1個動作易致肺炎

醫生：切勿朝面部直噴

據主診醫生表示，經CT檢查發現，麗麗的雙肺呈現大範圍白色樣病變，報告提示「白肺」，被診斷為「急性過敏性肺炎」。醫生立即對她給予吸氧、激素抗炎抗過敏等處理，隨後麗麗的急性癥狀得到緩解，並送入呼吸內科病房進一步住院治療。

急診科主任陸遠強醫生解釋，「白肺」是指在胸部X片或肺部CT等影像學檢查中，看到患者肺部呈現大範圍的白色陰影，一般是由細菌、病毒、真菌或寄生蟲感染肺部或腫瘤轉移導致的肺組織受損、彌漫性肺泡出血綜合症等所引發。

陸醫生續指，麗麗此類「白肺」與使用防曬噴霧時吸入的有害物質有關。因防曬噴霧成分覆雜，含有各種防曬劑、光穩定劑、成膜劑、推進劑（丁烷、丙烷）等，使用者如果朝著面部直噴，一次性吸入氣溶膠的量過大，含有化學成分的顆粒物/液滴不僅會通過口腔、鼻腔進入肺部造成肺泡損傷，還有可能誘發本身是過敏體質人群的嚴重過敏反應，如呼吸困難、黏膜水腫等。

正確使用防曬噴霧方法

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