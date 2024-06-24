平機票｜港航飛熊本機票連稅$1,194起 出發期由今年9.2至明年1.16
社會
發布時間： 2024/06/24 10:48
最後更新： 2024/06/24 11:05
香港航空香港來回熊本機票連稅$1,194起，出發日期由今年9月2日至明年1月16日前。上述票價只包1件7公斤的手提行李，而20公斤寄艙行李來回連稅$1,532起。詳情可瀏覽航空公司網頁。
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暫時有平機票的日子：
去程 HX686 11時40分至15時40分
9月2、3、9、10、16、23、24日；
10月8、12、14、15、21、22、26、28、29、31日；
11月2、4、5、7、11、12、14、18、19、21、25、26、28日；
12月2、3、5、7、9、10、12日；
2025年1月6、7、9、11、13、14、16日
回程 HX687 16時40分至19時25分/16時40分至19時45分
9月7、9、16、17、23、24、26、28、30日；
10月15、17、19、21、24、26、28、29、31日；
11月2、4、5、7、9、11、12、14、18、19、21、25、26、28、30日；
12月2、3、5、9、10、12、14、16、17、19日；
2025年1月9、11、13、14、16、18日
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