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親子遊住宿｜酒店員工傳授免費升級房間3大技巧　1類人最大機會獲Upgrade

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 13:01

最後更新： 2024/06/24 13:02

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

酒店員工傳授免費升級房間3大技巧，1類人最大機會獲Upgrade。

【酒店/住宿/免費升級/升級房間/upgrade/親子遊】暑假一家人開心出遊，住酒店當時希望獲得免費升級，享受豪華住宿體驗。不過，酒店為客人免費升級，到底背後有何原因？有酒店員工早前就在網上解答，並分享提升upgrade機率的三大技巧，即睇詳情！

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酒店免費升級房間原因

早前有網民於社交平台發文，詢問為何酒店會免費升級房間，「是因為之前訂房的人已經續住了嗎」，才提供另一間客房予新住客。帖文引來不少網民討論，不少人都好奇酒店免費升級的原因。

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有網民曾任職酒店前台的員工透露，由於大多數人預定酒店時，一般會選擇價格較低的客房，但由於低價房間的數量有限，一旦全數售完，高價房間又因無人預定賣不出去，會影響酒店的入住率，所以會為部分低價房間的客人升級至較高級的房間，酒店便可以一直以低價出售房間。該名員工又稱，提升酒店入住率是酒店店長的考核之一，加上免費升級亦能換來好評，「何樂而不為呢？」

酒店免費升級房間3大技巧

另外，前酒店職員亦分享三個提升免費升級機率的技巧。第一類最易獲免費升級的客人是該酒店的會員，即使預訂最低價的房間，前台職員會直接升級房間；其次，當客人較晚到達酒店，低價房間已經沒有了，便會安排客人入住教高級的房間；最後一點，要對前台員工有禮貌，一般禮貌地詢問，且酒店有充足房間，前台員工都會免費升級，「除非那個前台看你不舒服，就想讓你原價住」。

不少網民都分享經驗，有人指早前預定豪華大床房，入住時前台安排了行政套房，估計是抵達時間太晚，沒有其他房間了；亦有其他任職酒店前台職員的網民透露，免費升級主要與酒店入住率和剩餘客房數量有關，酒店為得到客人好評，也有機會免費升級。

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同場加映：酒店房間5大污糟位

美國電視新聞雜誌節目《Inside Edition》曾經揭發五星級酒店在旅客退房後，沒有更換床單，但其實除了床單外，酒店房間還有其他衛生黑點。點擊下圖查看詳情：

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