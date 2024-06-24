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香港小姐丨「熊心如」蘇韻姿被指遲到踢出劇組　首開腔自爆慘食死貓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 11:37

最後更新： 2024/06/24 11:38

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蘇韻姿開腔回應遲到傳聞。

憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊心如」一角而成功入屋的蘇韻姿，本身發展不錯加上角色討好，令其人氣大升，惟去年傳出因遲到、工作態度差及演技無進步等問題而激嬲高層曾勵珍，因此被「雪藏」踢出劇組，直到今年年初「解凍」後不久宣布離開TVB。

日前她接受莫家淦、潘梓鋒及吳雲甫主持的YouTube節目節目《潮流King》的訪問，重提拍《愛·回家之開心速遞》的是非。

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努力工作 事實非傳聞

蘇韻姿直言因傳聞感到不開心，並稱一直很努力做好這份工作：「合作過嘅人都知我唔會擺阿姐款、唔會搞是非，所以都好無奈。」

她直言在《愛·回家》6年曾試過遲到：「遲1、2次點都會有，但如果真係遲得咁緊要，就一早冇得拍咁耐啦。我覺得有啲無辜。」

她續說傳聞愈傳愈離譜：「我講嘢唔叻，驚答完會畀人扭曲，同埋公司教落我哋唔答，所以就一直冇回應，點知就變咗默認，最離譜傳到話我用粗口鬧珍姐。」

蘇韻姿開腔回應遲到傳聞。

自爆慘食死貓

蘇韻姿自爆遲到是另有其人，慘食死貓：「試過去古裝街拍戲，因為我唔識路，我咪化完妝喺外景車，點知有第二個演員遲到，但要等埋佢化妝先出車，結果有同事喺現場見唔到我，就話我遲到，可能大家又錫嗰位同事多啲，就入晒我數。自己又唔想篤人出嚟，慢慢就可能有咗個壞印象。」

她又表示自己中文不好，可能言語上造成誤會，令人以為她態度差，相當委屈。現時自由身的她，未來亦有機會與網台合作，望拍攝更多節目。

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嘗試新發展

宣布離巢後，她曾接受訪問透露：「嚟緊會喺謝東閔同坤哥（吳業坤）開嗰間音樂學院教小朋友，係一個短暫嘅課程，之前都有試過幫小朋友補習，或者教小朋友唱英文歌，其實本身都好鍾意小朋友。都幾得意，心如現實又可以做一個老師，幾得意嘅體驗。」而課程將以全英語授課。

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