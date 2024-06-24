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億萬駙馬丨伍富橋獲老婆送大禮賀30歲　億萬千金Shirley派對上被偷手袋？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 12:23

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億萬千金Shirley派對上被偷手袋？

「億萬駙馬」伍富橋在昨日（23日）踏入30歲，其富家女太太梁兆楹（Shirley）在早前就為老公大搞Party，Shirley都相當用心，準備了印有伍宙橋肖像的黑色T恤，又準備一比一伍富橋紙牌供賓客打卡，更少不了為老公送上大禮，十分甜蜜！

不過，Shirley在派對上就慘被偷手袋，認真陰公豬！

億萬駙馬丨伍富橋嗲掂老婆做呢一件事　億萬千金Shirley賢淑又霸氣十足

伍富橋獲老婆送大禮

壽星伍富橋在派對上相當興奮，拿著茅台「滿場飛」、與好友們合照，又在台上唱了不少歌曲呢！

Shirley向老公送上NBA球隊湖人Logo的籃球造型蛋糕之外，更送上湖人當年奪冠陣容的球星簽名籃球，相當「寵」老公。伍富橋的「回禮」就是送上肉嘴，與老婆情深一吻！

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Shirley被偷手袋

而Shirley原來是被偷手袋，她更在開P期間成功「捉賊」！事緣伍富橋以一個LV斜孭袋裝著一枝茅台，但原來該袋是屬於Shirley，她在IG限時動態內「投訴」指：「條友偷咗我個袋」，不過二人也是另類地「放閃」吧！

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